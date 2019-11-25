Надаль стал MVP Финала Кубка Дэвиса

Лидер сборной Испании Рафаэль Надаль стал самым полезным игроком Финала Кубка Дэвиса.
33-летний теннисист выиграл 5 одиночные встреч и 3 парные.
Также он показал 100% винрейт на своей подаче как в одиночке, так и в паре. А это ни много ни мало 68 выигранных геймов.
Отметим, что Надаль выиграл свой пятый титул в рамках Кубка Дэвиса.
Источник — Twitter
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