Надаль стал MVP Финала Кубка Дэвиса

Ідіот. До відповідальності можна притягти тільки за образу та розповсюдження відомостей, що пороч...

13:52 — maverik

Не понимаю все эти заявления если такое произойдет то итог матча непредсказуем, думаю эмоции,отве...

13:41 — Игорь Нестеренко

Йо-йо знает, он а в 94-м Спартак епал