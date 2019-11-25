Войти или Зарегистрироваться

Рафаэль НАДАЛЬ: «Это была идеальная неделя»

Испанский теннисист – о победе в Кубке Дэвиса

  • 25.11.2019 10:57
  • 498 просмотров
  • 0 комментариев
Рафаэль НАДАЛЬ: «Это была идеальная неделя»
© Davis Cup
Лидер сборной Испании Рафаэль Надаль прокомментировал победу в финале обновленного Кубка Дєвиса.
 
«Это была идеальная неделя. Было много эмоций, поддержка трибун давала нам сил. Нет лучше места, чтобы вновь поднять над головой этот трофей. Для меня было честью разделить этот момент с вами», – сказал Надаль.
 
Напомним, во втором матче финального противостояния Рафаэль Надаль одолел канадца Дениса Шаповалова: 6-3, 7-6, добыв победное очко для команды.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности