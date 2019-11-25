Рафаэль НАДАЛЬ: «Это была идеальная неделя»

Лидер сборной Испании Рафаэль Надаль прокомментировал победу в финале обновленного Кубка Дєвиса.
«Это была идеальная неделя. Было много эмоций, поддержка трибун давала нам сил. Нет лучше места, чтобы вновь поднять над головой этот трофей. Для меня было честью разделить этот момент с вами», – сказал Надаль.
Напомним, во втором матче финального противостояния Рафаэль Надаль одолел канадца Дениса Шаповалова: 6-3, 7-6, добыв победное очко для команды.
Источник — Twitter
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