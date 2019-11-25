Рафаэль НАДАЛЬ: «Это была идеальная неделя»

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Екс-віце-президент Карпат звинуватив Федецького у роботі з суддями 12:17 — Kivals_grozny Ну зачем-же, он просто был обязан обидеться на слоган "Гриша бай-бай", сказать своим КДК-ашным ша... 12:17 — alefteev77 Смалійчук, Федецький, Димінський прославили Україну. Достойні козаки українського народу. Приємн... 12:09 — nomad Как он боролся то? Террором? Так чего ж тогда ДЛНР обзываете террористами, если ваш кумир занимал...

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Олимпик одержал первую волевую победу в чемпионатах Украины на чужих полях 12:15 — khatskevich_bog и у всех одинаковый счет ))))

ЛЕОНЕНКО: «Ничего страшного, что в матче с Ман Сити не будет Марлоса» 12:14 — kina_ne_bydet Если ты, тролль, намекаешь на 0-7 от Баварии, так там в самом начале матча было удаление у Шахты ...

Стало известно, почему Тайсон не полетел с Шахтером в Манчестер 12:13 — Вадим Максимов Удачи Шахтеру!!! Без тайсона будет тяжоло, но главное ударить в грязь лицом. Главное что бы все ...

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