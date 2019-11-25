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Сборная Испании 20 лет не проигрывает в домашних матчах Кубка Дэвиса

30 подряд выигранных матчевых встреч

  • 25.11.2019 09:59
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Сборная Испании 20 лет не проигрывает в домашних матчах Кубка Дэвиса
© Davis Cup. Рафаэль Надаль
В воскресенье, 24 ноября, сборная Испании выиграла первый розыгрыш обновленного Кубка Дэвиса, который проходил в Мадриде.
 
На пути к титулу испанцы одержали две победы в группе (Россия и Хорватия), а также три – в плей-офф (Аргентина, Великобритания и Канада).
 
Таким образом, пиренейцы увеличили свою победную серию в домашних матчевых встречах Кубка Дэвиса до тридцати подряд. Последний раз нанести поражение хозяевам на испанских кортах удавалось команде Бразилии в Льейде в 1999 году (3-2).
 
Также отметим, что за эти 20 лет Испания шесть раз выиграла Кубок Дэвиса.
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Источник — Gracenote Live

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