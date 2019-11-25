Сборная Испании 20 лет не проигрывает в домашних матчах Кубка Дэвиса

На пути к титулу испанцы одержали две победы в группе (Россия и Хорватия), а также три – в плей-офф (Аргентина, Великобритания и Канада).

Таким образом, пиренейцы увеличили свою победную серию в домашних матчевых встречах Кубка Дэвиса до тридцати подряд. Последний раз нанести поражение хозяевам на испанских кортах удавалось команде Бразилии в Льейде в 1999 году (3-2).

Также отметим, что за эти 20 лет Испания шесть раз выиграла Кубок Дэвиса.