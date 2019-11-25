ФОТО. Две стороны Даяны Ястремской

10:49 — Nazar Mozol

провокатор ху...їв. (с) Г. Москаль

10:43 — khatskevich_bog

И последнее, наболевшее, если все таки останется дискв домашнего стадиона - то ДК может провести ...

10:41 — khatskevich_bog

И таки да, максимальное наказание за нарушение дисциплины в выездных матчах - запрет посещать вые...

10:36 — khatskevich_bog

Как показывает практика в Европе, что выездные сектора и возле корнеров, никто не обращает вниман...