ФОТО. Две стороны Даяны Ястремской

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в межсезонье приняла участие в фотосессии.
«Две стороны меня», – подписала фото 19-летняя теннисистка.
Напомним, ранее Ястремская начала работу с известным немецким тренером Сашей Баином. Также она претендует на звание лучшего новичка года WTA.
Источник — Instagram
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