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Ястремская претендует на звание лучшего новичка года WTA

Украинка в числе номинанток на награду

  • 22.11.2019 16:57
  • 611 просмотров
  • 1 комментарий
Ястремская претендует на звание лучшего новичка года WTA
© wtatennis.com

WTA объявила претенденток на звание Лучшего новичка года (WTA Newcomer of the Year), то есть молодой теннисистки, сумевшей заявить о себе.

В число номинанток вошли украинка Даяна Ястремская, Коко Гауфф, Бьянка Андрееску, Каролина Мухова, Елена Рыбакина и Ига Свентек.

Ястремская в рейтинге WTA занимает 22-е место. Среди претендентов выше находятся только Андрееску (5-е место) и Мухова (21-е).

Результаты будут объявлены 11-го декабря.

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Источник — WTA

(2 голоса)

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Комментарии
    Sashamar
    Sashamar, 22.11.2019 17:32
    +1
    Що висунули, звісно, приємно, але не більш того. В цій номінації в Андреєску конкуренток нема.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 22.11.2019 17:32
    +1
    Що висунули, звісно, приємно, але не більш того. В цій номінації в Андреєску конкуренток нема.
    Ссылка
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