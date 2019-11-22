Ястремская претендует на звание лучшего новичка года WTA

WTA объявила претенденток на звание Лучшего новичка года (WTA Newcomer of the Year), то есть молодой теннисистки, сумевшей заявить о себе.
В число номинанток вошли украинка Даяна Ястремская, Коко Гауфф, Бьянка Андрееску, Каролина Мухова, Елена Рыбакина и Ига Свентек.
Ястремская в рейтинге WTA занимает 22-е место. Среди претендентов выше находятся только Андрееску (5-е место) и Мухова (21-е).
Результаты будут объявлены 11-го декабря.
Источник — WTA
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