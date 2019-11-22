Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Великобритания – Германия. LIVE трансляция

В пятницу, 22 ноября, состоится матчевая встреча в рамках 1/4 Финала Кубка Дэвиса.
В борьбе за первую четверку, которая дает право участия в Финале Кубка Дэвиса-2020, сойдутся победители групп Е и С, сборные Великобритании и Германии.
Начало встречи в 18:30 по Киеву. Победитель сыграет с Испанией или Аргентиной.
Источник — Sport.ua
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