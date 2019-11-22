Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Аргентина – Испания. LIVE трансляция

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Игорь СУРКИС: «Наказание Динамо — это полный беспредел» 11:31 — Вова Бойко А він правий на 100% 11:31 — slavarost Постараюсь по сути. КДК принял решение на основании рапорта арбитра, который является официальным... 11:30 — AdvocatusDei та причем здесь админ ресурс?! ты акцент делаешь на другом "Статистика не в пользу Шахтера. Н...

Защитника Динамо обвинили в насилии в отношении женщин 11:31 — VVO

Юрий ВЕРНИДУБ: «В Россию не поеду никогда. Ни за какие деньги» 11:30 — iskender Вот одна из возможных причин, почему Вернидуба не позвали в Динамо. Опоблоковцу суркису человек с... 11:23 — name_footbol Согласен. Гамула тому яркий пример.

Защитник Зари может продолжить карьеру в России 11:28 — common_sense домой

Евро-2020: Круто, но запутано и непонятно 11:28 — common_sense кг/ам. избавьтесь вы от этого "обозревателя" 11:25 — RoNIkyo Тогда были бы все равны, а одна команда равнее, а тут - половина равны, а половина - равнее. То е...