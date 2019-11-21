Стали известны все участники 1/4 финала Финала Кубка Дэвиса

Определились все пары четвертьфинальных матчей Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде.
Шесть победителей групп (Сербия, Испания, Германия, Австрия, Великобритания, Канада) и 2 лучшие вторые команды (Россия, Аргентина) сыграют в плей-офф. Поединки 1/4 финала пройдут в четверг и в пятницу.
Финал Кубка Дэвиса. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Сербия – Россия
Австралия – Канада
Нижняя часть сетки
Великобритания – Германия
Аргентина – Испания
Расписание четвертьфиналов
Четверг, 21 ноября
19:00 - Австралия – Канада
Пятница, 22 ноября
11:30 - Сербия – Россия
18:30 - Великобритания – Германия
18:30 - Аргентина – Испания
Источник — Sport.ua
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