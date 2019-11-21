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Стали известны все участники 1/4 финала Финала Кубка Дэвиса

Шесть победителей группы и две лучшие вторые команды вышли в плей-офф

  • 21.11.2019 18:45
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Стали известны все участники 1/4 финала Финала Кубка Дэвиса
© Davis Cup
Определились все пары четвертьфинальных матчей Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде.
 
Шесть победителей групп (Сербия, Испания, Германия, Австрия, Великобритания, Канада) и 2 лучшие вторые команды (Россия, Аргентина) сыграют в плей-офф. Поединки 1/4 финала пройдут в четверг и в пятницу.
 
Финал Кубка Дэвиса. 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Сербия – Россия
Австралия – Канада
 
Нижняя часть сетки
 
Великобритания – Германия
Аргентина – Испания
 
Расписание четвертьфиналов
 
Четверг, 21 ноября
 
19:00 - Австралия – Канада
 
Пятница, 22 ноября
 
11:30 - Сербия – Россия
18:30 - Великобритания – Германия
18:30 - Аргентина – Испания
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Источник — Sport.ua

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