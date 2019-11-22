Кубок Дэвиса. Канада победила Австралию и стала первым полуфиналистом

В четверг, 21 ноября, состоялась первая матчевая встреча в рамках 1/4 Финала Кубка Дэвиса.
В борьбе за первую четверку, которая дает право участия в Финале Кубка Дэвиса - 2020, сошлись победители групп F и D, сборные Канады и Австралии.
Финал Кубка Дэвиса. 1/4 финала
Джон Миллман (Австралия) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:7, 4:6
Алекс де Минаур (Австралия) – Денис Шаповалов (Канада) – 3:6, 6:3, 7:5
Джордан Томпсон /Джон Пирс (Австралия) – Вашек Поспишил / Денис Шаповалов (Канада) – 4:6, 4:6
Отметим, что в полуфинале Канада сыграет против победителя четвертьфинального противостояния между Сербией и Россией.
Источник — Sport.ua
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