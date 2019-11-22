Кубок Дэвиса. Канада победила Австралию и стала первым полуфиналистом

02:16 — Evgene Boykinyuk

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02:15 — Evgene Boykinyuk

Велозу только первый сезон в дк хорошо отыграл, Еременко в этом плане более стабильный был.

00:48 — OKs100

Мбокани сейчас лучший форвард по забитым мячам в Бельгии.