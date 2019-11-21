Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Австралия – Канада. LIVE трансляция

В четверг, 21 ноября, состоится первая матчевая встреча в рамках 1/4 Финала Кубка Дэвиса.
В борьбу за первую четверку, которая дает право участия в Финале Кубка Дэвиса - 2020, сойдутся победители групп F и D, сборный Канады и Австралии.
Финал Кубка Дэвиса. 1/4 финала
Джон Миллман (Австралия) – Вашек Поспишил (Канада)
Алекс де Минаур (Австралия) – Денис Шаповалов (Канада)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.