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В четверг Ястремская назовет имя нового тренера

Одна из главных интриг с тренерскими назначениями в женском теннисе

  • 21.11.2019 11:03
  • 502 просмотра
  • 2 комментария
В четверг Ястремская назовет имя нового тренера
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
В четверг, 21 ноября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская назовет имя своего нового тренера. Об этом сообщает портал «Большой теннис Украины».
 
Ранее сообщалось, что 19-летняя теннисистка, которая закончит год в статусе 22-й ракетки мира, может начать сотрудничество с известным немецким тренером Сашей Баином или с бельгийским специалистом Филиппом Дехасом.
 
Также отметим, что Даяна начнет работу с новым тренером во время предсезонной подготовки в Америке.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 21.11.2019 11:24
    0
    Уже назвала, Бажин
    Ссылка
    Алексей Столетов
    Алексей Столетов, 21.11.2019 11:13
    0
    По-моему ей с папой и с мамой лучше всего. От добра...
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 21.11.2019 11:24
    0
    Уже назвала, Бажин
    Ссылка
    Алексей Столетов
    Алексей Столетов, 21.11.2019 11:13
    0
    По-моему ей с папой и с мамой лучше всего. От добра...
    Ссылка
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