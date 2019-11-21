В четверг Ястремская назовет имя нового тренера

В четверг, 21 ноября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская назовет имя своего нового тренера. Об этом сообщает портал «Большой теннис Украины».
Ранее сообщалось, что 19-летняя теннисистка, которая закончит год в статусе 22-й ракетки мира, может начать сотрудничество с известным немецким тренером Сашей Баином или с бельгийским специалистом Филиппом Дехасом.
Также отметим, что Даяна начнет работу с новым тренером во время предсезонной подготовки в Америке.
Источник — Sport.ua
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