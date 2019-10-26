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Ястремская может начать работу с бельгийским тренером

Украинка решает, кто будет ее тренером в новом сезоне

  • 26.10.2019 23:31
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Ястремская может начать работу с бельгийским тренером
© btu.org.ua

По информации «Большой теннис Украины», главным кандидатом на роль нового тренера украинской теннисистки Даяны Ястремской является бельгийский специалист Филипп Дехас.

Наставник ранее работал со многими теннисистами из Бельгии и национальной сборной в Кубке Дэвиса, а также был тренером Марины Заневской, Дарьи Касаткиной и Моники Пуиг, с которой начал сотрудничать в сентябре этого года.

Предполагается, что в случае подписания контракта, совместную работу Ястремская и Дехас начнут во время предсезонной подготовки в Америке. Также в команду украинской теннисистки войдёт французский тренер по фитнесу.

Официально имя нового тренера украинская теннисистка планирует назвать в начале ноября.

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Источник — Большой теннис Украины

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