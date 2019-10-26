Ястремская может начать работу с бельгийским тренером

По информации «Большой теннис Украины», главным кандидатом на роль нового тренера украинской теннисистки Даяны Ястремской является бельгийский специалист Филипп Дехас.

Наставник ранее работал со многими теннисистами из Бельгии и национальной сборной в Кубке Дэвиса, а также был тренером Марины Заневской, Дарьи Касаткиной и Моники Пуиг, с которой начал сотрудничать в сентябре этого года.



Предполагается, что в случае подписания контракта, совместную работу Ястремская и Дехас начнут во время предсезонной подготовки в Америке. Также в команду украинской теннисистки войдёт французский тренер по фитнесу.

Официально имя нового тренера украинская теннисистка планирует назвать в начале ноября.