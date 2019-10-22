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Саша Баин ушел от Младенович к молодой теннисистке из топ-25

Болельщикам Даяны Ястремской приготовиться

  • 22.10.2019 12:52
  • 327 просмотров
  • 1 комментарий
Саша Баин ушел от Младенович к молодой теннисистке из топ-25
© WTA. Саша Баин и Виктория Азаренко
Саша Баин, бывший тренер Наоми Осаки и спарринг-партнер Серены Уильямс, прекратил сотрудничество с французской теннисисткой Кристиной Младенович и уже получил предложение от другой теннисистки.
 
По информации источника, это молодая и перспективная теннисистка из-топ-25 мирового рейтинга. Точное имя спортсменки не названо, но ранее ходили слухи, что это может быть Даяна Ястремская. Также под это описание подходит Аманда Анисимова, но после смерти отца она тренируется под руководством Карлоса Родригеса, который в свое время тренировал Жюстин Энен.
 
Напомним, на данный момент Даяна Ястремская занимает 24-е место в мировом рейтинге
 
Отметим, что под руководством Сашы Баина Наоми Осака выиграла два турнира Большого Шлема.
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Источник — tennis.life

(1 голос)

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Комментарии
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 22.10.2019 12:59
    0
    Це або Даяна,або Кенін або Андреєску
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 22.10.2019 12:59
    0
    Це або Даяна,або Кенін або Андреєску
    Ссылка
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