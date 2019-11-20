Надаль одержал 25-ю победу подряд в одиночных матчах Кубка Дэвиса

Лидер сборной Испании Рафаэль Надаль стартовал с победы в одиночном матче Финала Кубка Дэвиса.
В первой матчевой встрече против команды России (общий счет 2-1) «король грунта» в двух сетах обыграл Карена Хачанова.
Отметим, что эта победа стала для Надаля 25-й подряд в одиночных матчах Кубка Дэвиса. Последний раз Рафа проигрывал за сборную в одиночке 15 лет назад чеху Иржи Новаку.
Финал Кубка Дэвиса. Испания – Россия
Рафаэль Надаль – Карен Хачанов – 6:3, 7:6(7)
Напомним, текущий сезон Надаль в пятый раз в карьере завершит в статусе лидера мирового рейтинга.
Источник — Sport.ua
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