Надаль одержал 25-ю победу подряд в одиночных матчах Кубка Дэвиса

15:15 — zac1310

Это мне путя подсказал, ты прав, ему же пох, как я сказал

15:14 — zac1310

во-во, на основании политической необходимости. А назовите теперь номер декларации ООН, ЮНЕСКО, С...

15:11 — mony65

а не надо со мной соглашаться не надо мне твое или подсказаное тебе "пох" навязывать

15:10 — zac1310

да пох -советник, адвокат, раз не соглашаюсь с Вами, знач может я и сам того... путлер, как есть ...