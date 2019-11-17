Циципас выиграл Итоговый турнир ATP

В воскресенье, 17-го ноября, состоялся финальный матч Итогового турнира ATP.
Греческий теннисист Стефанос Циципас в трех сетах одолел австрийца Доминика Тима, завоевав самый крупный трофей в карьере.
Итоговый турнир ATP.
Стефанос Циципас (Греция) – Доминик Тим (Австрия) – 6:7(6), 6:2, 7:6(4)
Отметим, что оба финалиста впервые играли в титульном матче на данном турнире. 21-летний Циципас стал самым молодым победителем с 2001 года, когда титул выиграл Ллейтон Хьюитт в возрасте 20 лет и 9 месяцев.
Напомним, по ходу турнира оба спортсмена выиграли свои группы, а в полуфиналах Циципас одолел Роджера Федерера, а Тим – прошлогоднего победителя Александра Зверева.
Грек завершит год на шестой позиции, Тим – на четвертой.
Источник — Sport.ua
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