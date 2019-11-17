Циципас выиграл Итоговый турнир ATP

В воскресенье, 17-го ноября, состоялся финальный матч Итогового турнира ATP.

Греческий теннисист Стефанос Циципас в трех сетах одолел австрийца Доминика Тима, завоевав самый крупный трофей в карьере.

Итоговый турнир ATP.

Стефанос Циципас (Греция) – Доминик Тим (Австрия) – 6:7(6), 6:2, 7:6(4)

Отметим, что оба финалиста впервые играли в титульном матче на данном турнире. 21-летний Циципас стал самым молодым победителем с 2001 года, когда титул выиграл Ллейтон Хьюитт в возрасте 20 лет и 9 месяцев.

Грек завершит год на шестой позиции, Тим – на четвертой.