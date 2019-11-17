Войти или Зарегистрироваться

Циципас выиграл Итоговый турнир ATP

Вслед за прошлогодней победой на Next Gen Finals грек стал лучшим еще и в Финале ATP

  • 17.11.2019 22:49
  • 893 просмотра
  • 1 комментарий
Циципас выиграл Итоговый турнир ATP
© ATP. Стефанос Циципас
В воскресенье, 17-го ноября, состоялся финальный матч Итогового турнира ATP.
 
Греческий теннисист Стефанос Циципас в трех сетах одолел австрийца Доминика Тима, завоевав самый крупный трофей в карьере.
 
Итоговый турнир ATP. 
Стефанос Циципас (Греция) – Доминик Тим (Австрия) – 6:7(6), 6:2, 7:6(4)
 
Отметим, что оба финалиста впервые играли в титульном матче на данном турнире. 21-летний Циципас стал самым молодым победителем с 2001 года, когда титул выиграл Ллейтон Хьюитт в возрасте 20 лет и 9 месяцев.
 
Напомним, по ходу турнира оба спортсмена выиграли свои группы, а в полуфиналах Циципас одолел Роджера Федерера, а Тим – прошлогоднего победителя Александра Зверева.
 
Грек завершит год на шестой позиции,  Тим – на четвертой.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    olegg1261
    online
      olegg1261, 17.11.2019 23:06
    0
    Наступний сезон вболіватиму за Стефаноса
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 17.11.2019 23:06
    0
    Наступний сезон вболіватиму за Стефаноса
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности