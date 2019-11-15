Надаль обыграл Циципаса, но не гарантировал себе места в полуфинале

22:42 — JulikoB

Это не тренер-неудачник, это просто не тренер. Его взяли по знакомству абсолютно не глядя на его ...

22:41 — Александр Ковтун

тю ротань с таким составом проиграл значит он не тренер

22:38 — УАФ– М а ф і я!

У всех тренеров неудачников, одни и те же отмазки и они как попугаи их повторяют. "Мы на правель...