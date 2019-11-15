Надаль обыграл Циципаса, но не гарантировал себе места в полуфинале

Рафаэль Надаль обыграл Стефаноса Циципаса в заключительном туре группового раунда Итогового турнира ATP.
Испанец добыл непростую победу в трех сетах, встреча продолжалась около трех часов.
Итоговый турнир ATP. Групповой раунд
Рафаэль Надаль (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:7(4), 6:4, 7:5
Таким образом, Надаль стал на один шаг ближе к выходу в полуфинал, но ему еще может помешать немец Александр Зверев, которому для выхода в плей-офф нужно выиграть поединок против Даниила Медведева.
К слову, российский теннисист после победы Надаля лишился даже теоретических шансов на выход из группы.
Также добавим, что в случае победы Медведева в заключительном матче группы Андре Агасси первое место в квартете (соперник в полуфинале – Роджер Федерер) займет Надаль, в случае победы Зверева – Циципас.
Источник — Sport.ua
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