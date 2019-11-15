ВИДЕО. Лучшие удары четверга на Итоговом турнире ATP

В четверг, 14 ноября, были сыграны матчи третьего тура группового раунда Итогового турнира ATP в группе Бьорна Борга.
В стартовой встрече, которая уже ничего не решала, австриец Доминик Тим проиграл итальянцу Маттео Берреттини, но остался с путевкой в полуфинал.
В другом матче Роджер Федерер выиграл решающий поединок у серба Новака Джоковича. Именно швейцарец занял второе место в группе.
Как это было – смотрите в обзоре лучших моментов.
Источник — ATP Tour
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