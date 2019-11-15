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ВИДЕО. Лучшие удары четверга на Итоговом турнире ATP

Победы Федерера и Берреттини в обзоре от ATP

  • 15.11.2019 13:22
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ВИДЕО. Лучшие удары четверга на Итоговом турнире ATP
© ATP. Роджер Федерер
В четверг, 14 ноября, были сыграны матчи третьего тура группового раунда Итогового турнира ATP в группе Бьорна Борга.
 
В стартовой встрече, которая уже ничего не решала, австриец Доминик Тим проиграл итальянцу Маттео Берреттини, но остался с путевкой в полуфинал.
 
В другом матче Роджер Федерер выиграл решающий поединок у серба Новака Джоковича. Именно швейцарец занял второе место в группе.
 
Как это было – смотрите в обзоре лучших моментов.
 

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Источник — ATP Tour

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