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Тим проиграл Берреттини, но остался с путевкой в полуфинал

На Итоговом турнире ATP в Лондоне начались поединки 3-го тура

  • 14.11.2019 18:19
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Тим проиграл Берреттини, но остался с путевкой в полуфинал
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В Лондоне продолжается Итоговый турнир ATP. В стартовом поединке третьего тура австриец Доминик Тим проиграл итальянцу Маттео Берреттини. 

Итоговый турнир ATP

Лондон (Великобритания), 3-й тур, 14 ноября

Доминик Тим (Австрия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:7 (3:7), 3:6

Матч не влиял на места в турнирной таблице. Несмотря на поражение, Доминик Тим досрочно обеспечил себе выход в 1/2 финала, а за вторую путевку вечером сразятся Роджер Федерер и Новак Джокович.

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Источник — Sport.ua

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