Тим проиграл Берреттини, но остался с путевкой в полуфинал

В Лондоне продолжается Итоговый турнир ATP. В стартовом поединке третьего тура австриец Доминик Тим проиграл итальянцу Маттео Берреттини.
Итоговый турнир ATP
Лондон (Великобритания), 3-й тур, 14 ноября
Доминик Тим (Австрия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:7 (3:7), 3:6
Матч не влиял на места в турнирной таблице. Несмотря на поражение, Доминик Тим досрочно обеспечил себе выход в 1/2 финала, а за вторую путевку вечером сразятся Роджер Федерер и Новак Джокович.
Источник — Sport.ua
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