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Новак ДЖОКОВИЧ: «Федерер был лучше меня во всех аспектах»

Сербский теннисист высказался о поражении от Роджера

  • 15.11.2019 09:40
  • 671 просмотр
  • 1 комментарий
Новак ДЖОКОВИЧ: «Федерер был лучше меня во всех аспектах»
© couperogers.com. Новак Джокович
Новак Джокович прокомментировал поражение от Роджера Федерера (4:6, 3:6) в решающем матче группового раунда Итогового турнира ATP, в котором разыгрывалась вторая путевка в полуфинал турнира.
 
«Он был лучше всех аспектах и абсолютно заслужил победу. Он отлично играл, хорошо двигался, очень хорошо брал мои подачи... Он все сделал правильно», - сказал Джокович.
 
В полуфинал от группы Бьорна Борга вышли Роджер Федерер и австриец Доминик Тим.
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Источник — ATP Tour

(4 голоса)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 15.11.2019 09:53
    0
    Federer - the best! Реально, був круче Джокера!!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 15.11.2019 09:53
    0
    Federer - the best! Реально, був круче Джокера!!
    Ссылка
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