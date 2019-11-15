Новак ДЖОКОВИЧ: «Федерер был лучше меня во всех аспектах»

Новак Джокович прокомментировал поражение от Роджера Федерера (4:6, 3:6) в решающем матче группового раунда Итогового турнира ATP, в котором разыгрывалась вторая путевка в полуфинал турнира.
«Он был лучше всех аспектах и абсолютно заслужил победу. Он отлично играл, хорошо двигался, очень хорошо брал мои подачи... Он все сделал правильно», - сказал Джокович.
В полуфинал от группы Бьорна Борга вышли Роджер Федерер и австриец Доминик Тим.
Источник — ATP Tour
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