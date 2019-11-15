Новак ДЖОКОВИЧ: «Федерер был лучше меня во всех аспектах»

10:20 — ВВВ

Відбійний!!!

10:15 — jekаfunny

где могли напихать больше ? приведи хоть один момент Шахтера в недавнем матче кроме гола Кривцов...

10:03 — SHAKHTeR_DNO

Вижу полыхает после кубкового матча до сих пор

10:03 — SHAKHTeR_DNO

Другая команда сосала в кубке и суперкубке