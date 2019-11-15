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Роджер ФЕДЕРЕР: «Я играл невероятно с Джоковичем. Волшебная победа»

Швейцарец доволен победой над первой ракеткой мира

  • 15.11.2019 07:15
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Роджер ФЕДЕРЕР: «Я играл невероятно с Джоковичем. Волшебная победа»
© ATP. Роджер Федерер

Роджер Федерер прокомментировал победу над Новаком Джоковичем (6:4, 6:3) в решающем матче группового раунда Итогового турнира ATP, в котором разыгрывалась вторая путевка в полуфинал турнира.

«Отличная атмосфера, отличный соперник, определенно невероятный и особенный вечер. Этот вечер мне понравился с самого начала. Я играл невероятно, и знал, что должен был действовать так, потому что против меня был Новак. Так что победа была волшебной.
 
Думаю, что отлично выступил, так как имел большие ожидания и четкий план на игру. Сегодня вечером это сработало, и, надеюсь, не в последний раз против Новака. Но даже если это не так, все это того стоило. Это было отличное выступление от меня», - сказал Федерер.
 
Напомним, еще одним участником полуфинала от группы Бьорна Борга ранее стал австриец Доминик Тим.
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Источник — ATP Tour

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