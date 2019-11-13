Новак ДЖОКОВИЧ: «Тим сыграл феноменально»

«Это групповой раунд, так что я все еще в игре. Мы встретимся лицом к лицу с Роджером. Победитель выходит в полуфинал, проигравший не проходит. Все просто.

Я знаю, что Доминик может играть на высоком уровне, но сегодня вечером это было просто феноменально.

Имею в виду, я должен был бороться, и делал это. Я горжусь тем, что вернулся с 5-6, когда он подавал на матч. У меня были хорошие шансы на тай-брейке. Я вел 3-0, 4-1, вы знаете, возможно, в те моменты нужно было играть немного более агрессивно, но нужно отдать должное и ему», – сказал Джокович.