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Новак ДЖОКОВИЧ: «Тим сыграл феноменально»

Сербский теннисист – о поражении австрийцу

  • 13.11.2019 09:13
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Новак ДЖОКОВИЧ: «Тим сыграл феноменально»
© ATP. Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о поражении Доминику Тиму в рамках Итогового турнира ATP.
 
«Это групповой раунд, так что я все еще в игре. Мы встретимся лицом к лицу с Роджером. Победитель выходит в полуфинал, проигравший не проходит. Все просто.
 
Я знаю, что Доминик может играть на высоком уровне, но сегодня вечером это было просто феноменально.
 
Имею в виду, я должен был бороться, и делал это. Я горжусь тем, что вернулся с 5-6, когда он подавал на матч. У меня были хорошие шансы на тай-брейке. Я вел 3-0, 4-1, вы знаете, возможно, в те моменты нужно было играть немного более агрессивно, но нужно отдать должное и ему», – сказал Джокович.
 
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Источник — Tennis World USA

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