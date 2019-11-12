ФЕДЕРЕР: «Надеюсь, что смогу продолжить так играть, как с Берреттини»

«Необычное чувство – терпеть поражение, а потом снова возвращаться в игру. Но у меня уже есть подобный опыт, в прошлом году мне это удалось. Я очень доволен тем, как играл сегодня. Против Маттео трудно действовать из-за его подачи. Но я сам неплохо справился с этим аспектом сегодня. Надеюсь, смогу продолжить в аналогичном ключе. Возможно, даже немного лучше сыграть в следующем матче.

У меня нет причин сильно беспокоиться после проигрыша Тиму. Мы приехали сюда, чтобы сыграть три матча и отдать всё, что у нас есть. Это была главная цель сезона – квалифицироваться на Итоговый турнир, что мы и сделали. У меня был выходной, и есть множество способов забыть про то поражение. Мне помогло общение с детьми. Я был готов сегодня. Сейчас это важнее всего», - сказал Федерер.