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ФЕДЕРЕР: «Надеюсь, что смогу продолжить так играть, как с Берреттини»

Швейцарец одержал первую победу на турнире

  • 12.11.2019 21:42
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ФЕДЕРЕР: «Надеюсь, что смогу продолжить так играть, как с Берреттини»
© ATP. Роджер Федерер
Роджер Федерер поделился эмоциями после победы над Маттео Берреттини в рамках Итогового турнира ATP (7:6, 6:3).
 
«Необычное чувство – терпеть поражение, а потом снова возвращаться в игру. Но у меня уже есть подобный опыт, в прошлом году мне это удалось. Я очень доволен тем, как играл сегодня. Против Маттео трудно действовать из-за его подачи. Но я сам неплохо справился с этим аспектом сегодня. Надеюсь, смогу продолжить в аналогичном ключе. Возможно, даже немного лучше сыграть в следующем матче.
 
У меня нет причин сильно беспокоиться после проигрыша Тиму. Мы приехали сюда, чтобы сыграть три матча и отдать всё, что у нас есть. Это была главная цель сезона – квалифицироваться на Итоговый турнир, что мы и сделали. У меня был выходной, и есть множество способов забыть про то поражение. Мне помогло общение с детьми. Я был готов сегодня. Сейчас это важнее всего», - сказал Федерер.
 
Перед третьим туром Роджер, независимо от результата другого матча, сохраняет шансы на выход в полуфинал.
 
Берреттини, который проиграл два поединка на старте, потеряет шансы на выход в плей-офф в том случае, если Доминик Тим выиграет хотя бы сет у Новака Джоковича.
 

 

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Источник — Sport.ua

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