Итоговый турнир АТР. Федерер добыл первую победу

Что там Луческу делает? Он кого-то сейчас тренерует?

"Слюни распускали" как раз фаны на трибуне в Харькове, демонстрируя СВОЮ принадлежность...

Уже сколько раз по разным поводам цитировал наблюдения психологов: "наши слова, поступки - направ...

Вячеслав Самойлов, 12.11.2019 17:46 Исправляю: "...ЭТО я заметил еще в Донецке весной 2014 года!"...

Нет нападающих говорит Шева есть они надо вызывать пробыватььь на товарещиские для начала!А. И то...

Дебил, прочти внимательно абзац, где написано о финальной части Евро, может дойдёт.

18:26 — Lion

500 тысяч это что штраф, суркис в казино за вечер больше проигрует.....

18:25 — Олег Гуртовой

Даже если были звуки : У-у-У-у-У-у-У-у....., это проявление расизма??? Карл!?!?! *Динамовские (аф...