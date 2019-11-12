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Итоговый турнир АТР. Федерер добыл первую победу

Во втором матче швейцарец обыграл итальянца Маттео Берреттини

  • 12.11.2019 17:29
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Итоговый турнир АТР. Федерер добыл первую победу
© ATP. Роджер Федерер
Швейцарец Роджер Федерер выиграл матч второго тура группового раунда Итогового турнира ATP.
 
Третий сеяный в двух сетах одолел итальянца Маттео Берреттини.
 
Итоговый турнир ATP. Групповой раунд
Роджер Федерер (Швейцария) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6(2), 6:3
 
Отметим, что Федерер, который проиграл в первом матче Доминику Тиму, в семнадцатый раз подряд выиграл матч второго тура группового раунда Итогового турнира ATP (17-0).
 
Перед третьим туром Роджер, независимо от результата другого матча, сохраняет шансы на выход в полуфинал.
 
Берреттини, который проиграл два поединка на старте, потеряет шансы на выход в плей-офф в том случае, если Доминик Тим выиграет хотя бы сет у Новака Джоковича.
 
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Источник — Sport.ua

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