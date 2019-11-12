Итоговый турнир АТР. Федерер добыл первую победу

Швейцарец Роджер Федерер выиграл матч второго тура группового раунда Итогового турнира ATP.
Третий сеяный в двух сетах одолел итальянца Маттео Берреттини.
Итоговый турнир ATP. Групповой раунд
Роджер Федерер (Швейцария) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6(2), 6:3
Отметим, что Федерер, который проиграл в первом матче Доминику Тиму, в семнадцатый раз подряд выиграл матч второго тура группового раунда Итогового турнира ATP (17-0).
Перед третьим туром Роджер, независимо от результата другого матча, сохраняет шансы на выход в полуфинал.
Берреттини, который проиграл два поединка на старте, потеряет шансы на выход в плей-офф в том случае, если Доминик Тим выиграет хотя бы сет у Новака Джоковича.
Источник — Sport.ua
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