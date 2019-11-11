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Роджер ФЕДЕРЕР: «Не было ощущения, что Тим меня переигрывает»

Швейцарец прокомментировал первое поражение на Итоговом турнире ATP

  • 11.11.2019 07:42
  • 914 просмотров
  • 1 комментарий
Роджер ФЕДЕРЕР: «Не было ощущения, что Тим меня переигрывает»
© PA Sport. Роджер Федерер

Роджер Федерер поделился эмоциями после старта на Итоговом турнире ATP. В первом матче швейцарец уступил Доминику Тиму (5:7, 5:7).

«Теперь этот турнир становится обычным для меня — проигрывать больше нельзя. За последние 20 лет всё было именно так, поэтому ничего нового не произошло.
 
Думаю, Тим играл отлично. Начало определённо не помогло мне. Я сразу же оказался в роли догоняющего. Но я сумел прийти в себя, и дальше игра долгое время была равной. Я чувствовал, что у меня были шансы. Не было ощущения, что соперник меня переигрывает. Наверное, сказались трудности первых матчей: ты не попадаешь в свои точки с подачи, когда это нужно. У тебя сразу начинаются трудности на подаче, чего по ходу турнира может и не быть», - сказал Федерер.
 
Во втором матче турнира Федерер 12 ноября сыграет с Маттео Берреттини, который в первой игре уступил Новаку Джоковичу.
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Источник — ATP Tour

(3 голоса)

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Комментарии
    Мосій Шило
    online
      Мосій Шило, 11.11.2019 09:01
    0
    Спасибо тебе, Федор,за все,но твое время уже прошло! Скоро уйдут и РАФА с Джоком..Все проходит!
    Ссылка
    Мосій Шило
    online
      Мосій Шило, 11.11.2019 09:01
    0
    Спасибо тебе, Федор,за все,но твое время уже прошло! Скоро уйдут и РАФА с Джоком..Все проходит!
    Ссылка
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