Роджер ФЕДЕРЕР: «Не было ощущения, что Тим меня переигрывает»

Роджер Федерер поделился эмоциями после старта на Итоговом турнире ATP. В первом матче швейцарец уступил Доминику Тиму (5:7, 5:7).
«Теперь этот турнир становится обычным для меня — проигрывать больше нельзя. За последние 20 лет всё было именно так, поэтому ничего нового не произошло.
Думаю, Тим играл отлично. Начало определённо не помогло мне. Я сразу же оказался в роли догоняющего. Но я сумел прийти в себя, и дальше игра долгое время была равной. Я чувствовал, что у меня были шансы. Не было ощущения, что соперник меня переигрывает. Наверное, сказались трудности первых матчей: ты не попадаешь в свои точки с подачи, когда это нужно. У тебя сразу начинаются трудности на подаче, чего по ходу турнира может и не быть», - сказал Федерер.
Во втором матче турнира Федерер 12 ноября сыграет с Маттео Берреттини, который в первой игре уступил Новаку Джоковичу.
Источник — ATP Tour
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