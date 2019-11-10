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Кубок Федерации. Франция выиграла трофей

Все решила парная встреча

  • 10.11.2019 12:02
  • 491 просмотр
  • 1 комментарий
Кубок Федерации. Франция выиграла трофей
© twitter
В финале Кубка Федерации-2019 Франция в решающем матче в гостях победила Австралию. До этого счет был 2:2. Встреча прошла в австралийском Перте.
 
Все решила парная встреча, в которой Каролин Гарсия и Кристина Младенович смогли обыграть хозяек корта Эшли Барти и Саманту Стосур со счётом 6:4, 6:3.
 
Последний раз Франция побеждала в 2003 году.
 
Напомним, что сборная Украины сыграет в Эстонии в зональных соревнованиях Первой группы Евро-Африканской зоны
 

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vital
      vital, 10.11.2019 12:26
    0
    Барті фізично не вистачило на кінцівку.
    Могла Еліна розраховувати на перемогу, якби затягнула австралійку в 3-ій сет. Барті частенько в 3-х сетах поступається.
    Ссылка
    vital
      vital, 10.11.2019 12:26
    0
    Барті фізично не вистачило на кінцівку.
    Могла Еліна розраховувати на перемогу, якби затягнула австралійку в 3-ій сет. Барті частенько в 3-х сетах поступається.
    Ссылка
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