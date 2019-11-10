Кубок Федерации. Франция выиграла трофей

В финале Кубка Федерации-2019 Франция в решающем матче в гостях победила Австралию. До этого счет был 2:2. Встреча прошла в австралийском Перте.
Все решила парная встреча, в которой Каролин Гарсия и Кристина Младенович смогли обыграть хозяек корта Эшли Барти и Саманту Стосур со счётом 6:4, 6:3.
Последний раз Франция побеждала в 2003 году.
Напомним, что сборная Украины сыграет в Эстонии в зональных соревнованиях Первой группы Евро-Африканской зоны
THEY'VE DONE IT!— Fed Cup (@FedCup) 10 ноября 2019 г.
Congratulations to France who are 2019 Fed Cup champions! 🇫🇷 🏆#TousEnsemBleu #FedCupFinal pic.twitter.com/pymekPwdby
Источник — Sport.ua
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Могла Еліна розраховувати на перемогу, якби затягнула австралійку в 3-ій сет. Барті частенько в 3-х сетах поступається.
Могла Еліна розраховувати на перемогу, якби затягнула австралійку в 3-ій сет. Барті частенько в 3-х сетах поступається.
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