Кубок Федерации. Финал. Австралия - Франция - 2:2

Алах Акбар ёпта. баран так шо ты скажешь из какого города ты запорожской области?

Ты давай стрелки не переводи пиdарас беззубый диканьковский И да Жека дело говорит когд...

Вперёд Динамо!! Харьков с вами!!

Ты больной? священная месть... Тебя с секты на денёк отпустили?

10:18 — Сергей Иванамофф

Я только рад за него. Типа в Динамо его гнобили.

10:17 — Myroslav90

Конешно, дозволяють на заміни виходити навіть на 20 ха, а не 60 чи 80