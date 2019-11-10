Кубок Федерации. Финал. Австралия - Франция - 2:2

В Австралии проходит второй игровой день финала Кубка Федерации. Австралийка Айла Томлянович обыграла француженку Полин Пармантье со счётом 6:4, 7:5. В командном противостоянии счёт стал 2-2.
Победитель финала Кубка Федерации определится по итогам парной встречи. Эшли Барти и Саманта Стосур сыграют против Каролин Гарсии и Кристины Младенович. Начало матча в 10:30 по киевскому времени
Действующими чемпионками соревнований являются теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они обыграли представительниц США.
We're going to a LIVE 5️⃣th in the #FedCupFinal!
— Fed Cup (@FedCup) 10 ноября 2019 г.
Alja Tomljanovic forces a decider after she defeats Pauline Parmentier 64 75
🇦🇺2️⃣🆚2️⃣🇫🇷 #FedCup pic.twitter.com/XAS1HAJ9pN
Источник — Sport.ua
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