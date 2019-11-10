Кубок Федерации. Финал. Барти неожиданно уступила Младенович

В Австралии проходит второй игровой день финала Кубка Федерации. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти уступила француженке Кристине Младенович со счётом 6:2, 4:6, 6:7 (1:7). В командном противостоянии Франция вышла вперёд – 2-1.
Младенович смогла выиграть с пятого матчбола.
В другом поединке должны были сыграть Айла Томлянович (Австралия) и Каролин Гарсия (Франция). Но Франция сделала замену и выпустила Паулин Парментье. Напомним, что в первый день Томлянович и Гарсия разгромно проиграли.
Если Парментье выиграет, то Франция досрочно станет чемпионом, в случае победы Томлянович все решит парный матч.
Действующими чемпионками соревнований являются теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они обыграли представительниц США.
Incredible from @KikiMladenovic! The French No. 1 beats the world No. 1 Ash Barty 2-6 6-4 7-6(1) to give her country a 2-1 lead in the #FedCupFinal!— Fed Cup (@FedCup) 10 ноября 2019 г.
🇦🇺1️⃣🆚2️⃣🇫🇷 #FedCupFinal pic.twitter.com/uLYZalBGfX
Источник — Sport.ua
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