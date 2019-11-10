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Кубок Федерации. Финал. Барти неожиданно уступила Младенович

Франция повела в противостоянии с Австралией

  • 10.11.2019 08:45
  • 754 просмотра
  • 1 комментарий
Кубок Федерации. Финал. Барти неожиданно уступила Младенович
© twitter
В Австралии проходит второй игровой день финала Кубка Федерации. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти уступила француженке Кристине Младенович со счётом 6:2, 4:6, 6:7 (1:7).  В командном противостоянии Франция вышла вперёд – 2-1.
 
Младенович смогла выиграть с пятого матчбола.
 
В другом поединке должны были сыграть Айла Томлянович (Австралия) и Каролин Гарсия (Франция). Но Франция сделала замену и выпустила Паулин Парментье. Напомним, что в первый день Томлянович и Гарсия разгромно проиграли.
 
Если Парментье выиграет, то Франция досрочно станет чемпионом, в случае победы Томлянович все решит парный матч.
 
Действующими чемпионками соревнований являются теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они обыграли представительниц США.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    andeka1968
      andeka1968, 10.11.2019 09:37
    0
    Младенович смогла выиграть с пятого матчбола. Интересно. Мне показалось, что с первого.
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    andeka1968
      andeka1968, 10.11.2019 09:37
    0
    Младенович смогла выиграть с пятого матчбола. Интересно. Мне показалось, что с первого.
    Ссылка
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