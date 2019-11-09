Кубок Федерации. Первый день. Австралия - Франция - 1:1

В финале Кубка Федерации сыграно два стартовых матча. В первом из них австралийка Айла Томлянович уступила француженке Кристине Младенович со счётом 1:6, 1:6.

🇦🇺0️⃣🆚1️⃣🇫🇷



France take the first point of the 2019 #FedCupFinal! @KikiMladenovic produces a sublime performance to defeat Ajla Tomljanovic 61 61 pic.twitter.com/PSQtL1CZNU — Fed Cup (@FedCup) 9 ноября 2019 г.

В другом поединке первая ракетка мира Эшли Барти (Австралия) разгромила Каролин Гарсию (Франция) — 6:0, 6:0. Австралийка в шестой раз победила с двумя баранками. Последний раз ей такое удавалось в 2016-м в квалификации турнира в Ноттингеме. Француженка впервые в профессиональной карьере не взяла ни гейма за матч.

Take a bow @ashbarty 👏👏👏



The world No. 1 was on another level today as she beat Caro Garcia 6-0 6-0 to level the scores in Perth



🇦🇺1️⃣🆚1️⃣🇫🇷 #FedCupFinal #FedCup pic.twitter.com/4X7IrAsWj3 — Fed Cup (@FedCup) 9 ноября 2019 г.

Действующими чемпионками соревнований являются теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они обыграли представительниц США.

Воскресенье, 10 ноября (начало в 05:00 утра по Киеву)

Эшли Барти – Кристина Младенович

Айла Томлянович – Каролин Гарсия

Эшли Барти / Саманта Стосур - Каролина Гарсия / Кристина Младенович

Отметим, что соревнования состоятся в австралийском городе Перт на хардовых кортах.