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Кубок Федерации. Первый день. Австралия - Франция - 1:1

Барти и Младенович разгромили своих соперниц

  • 09.11.2019 09:54
  • 393 просмотра
  • 2 комментария
Кубок Федерации. Первый день. Австралия - Франция - 1:1
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В финале Кубка Федерации сыграно два стартовых матча. В первом из них австралийка Айла Томлянович уступила француженке Кристине Младенович со счётом 1:6, 1:6. 
 
В другом поединке первая ракетка мира Эшли Барти (Австралия) разгромила Каролин Гарсию (Франция) — 6:0, 6:0. Австралийка в шестой раз победила с двумя баранками. Последний раз ей такое удавалось в 2016-м в квалификации турнира в Ноттингеме. Француженка впервые в профессиональной карьере не взяла ни гейма за матч.
 
Действующими чемпионками соревнований являются теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они обыграли представительниц США.
 
Воскресенье, 10 ноября (начало в 05:00 утра по Киеву)
 
Эшли Барти – Кристина Младенович
Айла Томлянович – Каролин Гарсия
Эшли Барти / Саманта Стосур - Каролина Гарсия / Кристина Младенович
 
Отметим, что соревнования состоятся в австралийском городе Перт на хардовых кортах.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Sashamar
    Sashamar, 09.11.2019 10:42
    0
    vital, 09.11.2019 10:06
    Дивні результати. Барті 2 баранки повісила Гарсії і в іншому матчі Айла дно.
    Абсолютно нічого дивного. Нинішня Гарсія проти Барті це навіть не тесля супротив столяра . Так само і Младенович восени грала непогано для себе, натомість Томлянович вже давно виглядає виснаженою.
    Завтра Кікі проти Ешлі теж нема чого ловити, отже все вирішиться у грі Томлянович - Гарсія.
    Ссылка
    vital
      vital, 09.11.2019 10:06
    0
    Дивні результати. Барті 2 баранки повісила Гарсії і в іншому матчі Айла дно.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 09.11.2019 10:42
    0
    vital, 09.11.2019 10:06
    Дивні результати. Барті 2 баранки повісила Гарсії і в іншому матчі Айла дно.
    Абсолютно нічого дивного. Нинішня Гарсія проти Барті це навіть не тесля супротив столяра . Так само і Младенович восени грала непогано для себе, натомість Томлянович вже давно виглядає виснаженою.
    Завтра Кікі проти Ешлі теж нема чого ловити, отже все вирішиться у грі Томлянович - Гарсія.
    Ссылка
    vital
      vital, 09.11.2019 10:06
    0
    Дивні результати. Барті 2 баранки повісила Гарсії і в іншому матчі Айла дно.
    Ссылка
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