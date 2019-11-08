Надаль рассказал о состоянии здоровья перед Итоговым турниром ATP

Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль рассказал о состоянии своего здоровья перед Итоговым турниром ATP.
«Я в Лондоне и счастлив быть здесь. Восстанавливаюсь день за днем после Парижа (небольшая травма брюшных мышц). Мне нужно посмотреть, как идут дела, вчера начал очень медленно подавать. Сейчас главная цель – быть готовым в понедельник, следуя советам, которые дал мне доктор», – написал Надаль в твиттере.
Напомним, соревнования в Лондоне стартуют в воскресенье, 10 ноября.
Источник — Twitter
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