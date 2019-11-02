Определились финалисты Мастерса в Париже

В субботу, 2 ноября, должны были состояться полуфинальные матчи Мастерса в Париже.
В первом поединке лидер мирового рейтинга Новак Джокович одержал победу над болгарином Григором Димитровым (№27 ATP).
Еще один полуфинал, к сожалению, не состоялся. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль снялся из-за повреждения мышц живота, полученного на тренировке. Таким образом, вторым финалистом стал 20-летний канадец Денис Шаповалов, который вчера не пустил на Итоговый турнир Гаэля Монфиса.
Париж. Полуфиналы
Новак Джокович (Сербия) – Григор Димитров (Болгария) – 7:6(5), 6:4
Денис Шаповалов (Канада) – Рафаэль Надаль (Испания) – не состоялся
Отметим, что с понедельника Надаль станет первой ракеткой мира, но шансы закончить год на вершине имеет и Новак Джокович. Все решится на Итоговом турнире ATP.
Источник — Sport.ua
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