Войти или Зарегистрироваться

Определились финалисты Мастерса в Париже

Очередная битва Джоковича с Надалем перенесена

  • 02.11.2019 19:38
  • 586 просмотров
  • 0 комментариев
Определились финалисты Мастерса в Париже
© RolexPMasters. Рафаэль Надаль
В субботу, 2 ноября, должны были состояться полуфинальные матчи Мастерса в Париже.
 
В первом поединке лидер мирового рейтинга Новак Джокович одержал победу над болгарином Григором Димитровым (№27 ATP).
 
Еще один полуфинал, к сожалению, не состоялся. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль снялся из-за повреждения мышц живота, полученного на тренировке. Таким образом, вторым финалистом стал 20-летний канадец Денис Шаповалов, который вчера не пустил на Итоговый турнир Гаэля Монфиса.
 
Париж. Полуфиналы
 
Новак Джокович (Сербия) – Григор Димитров (Болгария) – 7:6(5), 6:4
Денис Шаповалов (Канада) – Рафаэль Надаль (Испания) – не состоялся
 
Отметим, что с понедельника Надаль станет первой ракеткой мира, но шансы закончить год на вершине имеет и Новак Джокович. Все решится на Итоговом турнире ATP.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности