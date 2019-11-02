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Определились полуфиналисты престижного турнира ATP в Париже

Все фавориты в 1/4 финала одержали победы в двух сетах

  • 02.11.2019 00:43
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Определились полуфиналисты престижного турнира ATP в Париже
© ATP Paris

В пятницу, 1 ноября, были сыграны матчи 1/4 финала турнира ATP в Париже. По их итогам определились пары полуфиналистов. Все фавориты на стадии четвертьфиналов одержали победы в двух сетах.

Кроме того, определились все участники Итогового турнира ATP в Лондоне. Последним 8-м участником стал итальянец Маттео Берреттини.

ATP. Париж (Франция)

1/4 финала, 1 ноября

Новак Джокович (Сербия) [1] – Стефанов Циципас (Греция) [7] – 6:1, 6:2
Кристиан Гарин (Чили) – Григор Димитров (Болгария) – 2:6, 5:7
Денис Шаповалов (Канада) – Гаэль Монфис (Франция) [13] – 6:2, 6:2
Жо-Вилфрид Цонга (Франция) [WC] – Рафаэль Надаль (Испания) [2] – 6:7 (4:7), 1:6

1/2 финала, 2 ноября

Новак Джокович (Сербия) [1] – Григор Димитров (Болгария)
Денис Шаповалов (Канада) – Рафаэль Надаль (Испания) [2]

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Источник — Sport.ua

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