Определились полуфиналисты престижного турнира ATP в Париже

В пятницу, 1 ноября, были сыграны матчи 1/4 финала турнира ATP в Париже. По их итогам определились пары полуфиналистов. Все фавориты на стадии четвертьфиналов одержали победы в двух сетах.
Кроме того, определились все участники Итогового турнира ATP в Лондоне. Последним 8-м участником стал итальянец Маттео Берреттини.
ATP. Париж (Франция)
1/4 финала, 1 ноября
Новак Джокович (Сербия) [1] – Стефанов Циципас (Греция) [7] – 6:1, 6:2
Кристиан Гарин (Чили) – Григор Димитров (Болгария) – 2:6, 5:7
Денис Шаповалов (Канада) – Гаэль Монфис (Франция) [13] – 6:2, 6:2
Жо-Вилфрид Цонга (Франция) [WC] – Рафаэль Надаль (Испания) [2] – 6:7 (4:7), 1:6
1/2 финала, 2 ноября
Новак Джокович (Сербия) [1] – Григор Димитров (Болгария)
Денис Шаповалов (Канада) – Рафаэль Надаль (Испания) [2]
Источник — Sport.ua
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