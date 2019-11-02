Определились полуфиналисты престижного турнира ATP в Париже

01:53 — Андрей Абзонь

Быдло

01:46 — MaxUa

В современном спорте коррупция есть только по одной причине - потому что там сейчас крутятся коло...

01:41 — MaxUa

Скорее человек, который уверен, что ему за эти слова ничего не будет. Безнаказанность рождает все...

01:40 — Поручик Ржевский

Это ваше обобщение не имеет никакого отношения к эпизодам со Степаненко в прошедшем кубковом матч...

01:35 — Александр Купцов

Тарас, шо ты мелешь?!!))) На 10-ой минуте должны были тебя выгонять...при том, что я болел Шахты....

01:30 — Dynamo Kyiv Badges

Такое сказать на камеру может только полный идиот.

01:30 — OKs100

Это спорт, в нём тотальная коррупция. Тысячи судей каждый день берут деньги за результат, но нико...