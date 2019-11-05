Жеребьевка итогового турнира ATP: 8 участников разбиты на 2 группы

Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP, который пройдет с 10 до 17 ноября в Лондоне. По ее итогам 8 участников были разбиты на две группы.
Сербский теннисист Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер попали в одну группу, в которую также вошли Доминик Тим (Австрия) и Маттео Берреттини (Италия).
Соперниками испанца Рафаэля Надаля на групповом этапе будут Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия).
Группа Андре Агасси
- Рафаэль Надаль (Испания)
- Даниил Медведев (Россия)
- Стефанос Циципас (Греция)
- Александр Зверев (Германия)
Группа Бьорна Борга:
- Новак Джокович (Сербия)
- Роджер Федерер (Швейцария)
- Доминик Тим (Австрия)
- Маттео Берреттини (Италия)
Источник — ATP Tour
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.