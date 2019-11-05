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Жеребьевка итогового турнира ATP: 8 участников разбиты на 2 группы

Новак Джокович и Роджер Федерер попали в одну группу

  • 05.11.2019 16:03
  • 792 просмотра
  • 4 комментария
Жеребьевка итогового турнира ATP: 8 участников разбиты на 2 группы
© ATP

Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP, который пройдет с 10 до 17 ноября в Лондоне. По ее итогам 8 участников были разбиты на две группы.

Сербский теннисист Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер попали в одну группу, в которую также вошли Доминик Тим (Австрия) и Маттео Берреттини (Италия).

Соперниками испанца Рафаэля Надаля на групповом этапе будут Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия). 

Группа Андре Агасси

  • Рафаэль Надаль (Испания)
  • Даниил Медведев (Россия)
  • Стефанос Циципас (Греция)
  • Александр Зверев (Германия)

Группа Бьорна Борга:

  • Новак Джокович (Сербия)
  • Роджер Федерер (Швейцария)
  • Доминик Тим (Австрия)
  • Маттео Берреттини (Италия)
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Источник — ATP Tour

(1 голос)

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Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 05.11.2019 16:23
    0
    Удивлен тем что Рафа не выигрывал итоговый, группу должен спокойно проходить, а там будем посмотреть джокер после травмы набрал, думаю он фаворит
    Ссылка
    Maxim_kravets
    Maxim_kravets, 05.11.2019 16:23
    0
    rasheed_iverson, 05.11.2019 16:09
    Друга група виглядає цікавішою
    По іменах так, але більш ніж впевнений , що Надаль та Медведев видадуть найцікавіший матч, як мінімум, на груповому етапі.
    Ссылка
    svv72
      svv72, 05.11.2019 16:16
    0
    Где смотреть встречи итогового турнира?
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    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 05.11.2019 16:09
    0
    Друга група виглядає цікавішою
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 05.11.2019 16:23
    0
    Удивлен тем что Рафа не выигрывал итоговый, группу должен спокойно проходить, а там будем посмотреть джокер после травмы набрал, думаю он фаворит
    Ссылка
    Maxim_kravets
    Maxim_kravets, 05.11.2019 16:23
    0
    rasheed_iverson, 05.11.2019 16:09
    Друга група виглядає цікавішою
    По іменах так, але більш ніж впевнений , що Надаль та Медведев видадуть найцікавіший матч, як мінімум, на груповому етапі.
    Ссылка
    svv72
      svv72, 05.11.2019 16:16
    0
    Где смотреть встречи итогового турнира?
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 05.11.2019 16:09
    0
    Друга група виглядає цікавішою
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