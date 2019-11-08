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ВИДЕО. Американская теннисистка напала на соперницу после матча

В Лас-Вегасе кипят страсти

  • 08.11.2019 11:40
  • 2034 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Американская теннисистка напала на соперницу после матча
© ITF. Кэтрин Себов
На 60-тысячнике ITF в Лас-Вегасе случился скандал. После матча второго круга Кэтрин Себов (Канада) – Алиша Паркс (США), который завершился в пользу представительницы Канады, на корте едва не возникла серьезная драка.
 
По словам еще одной участницы турнира Сачия Викери, Себов слишком сильно пожала руку Паркс, после чего американка захотела выяснить отношения с соперницей, но вовремя вмешался судья. Также на корт эффектно выбежал представитель команды Алиши Паркс, который начал апеллировать к публике. 
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 08.11.2019 12:04
    0
    icebeer, 08.11.2019 11:49
    дискву ей и тому ниге что свалился.
    Штраф точно будет.
    Ссылка
    icebeer
      icebeer, 08.11.2019 11:49
    +1
    дискву ей и тому ниге что свалился.
    Ссылка
    icebeer
      icebeer, 08.11.2019 11:49
    +1
    дискву ей и тому ниге что свалился.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 08.11.2019 12:04
    0
    icebeer, 08.11.2019 11:49
    дискву ей и тому ниге что свалился.
    Штраф точно будет.
    Ссылка
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