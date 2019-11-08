ВИДЕО. Американская теннисистка напала на соперницу после матча

На 60-тысячнике ITF в Лас-Вегасе случился скандал. После матча второго круга Кэтрин Себов (Канада) – Алиша Паркс (США), который завершился в пользу представительницы Канады, на корте едва не возникла серьезная драка.
По словам еще одной участницы турнира Сачия Викери, Себов слишком сильно пожала руку Паркс, после чего американка захотела выяснить отношения с соперницей, но вовремя вмешался судья. Также на корт эффектно выбежал представитель команды Алиши Паркс, который начал апеллировать к публике.
Напомним, что на этом турнире также выступают украинки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина.
OMG ...Catfight in Vegas. (Via https://t.co/8BP7cNFqA1) pic.twitter.com/0N8rw9QaXA— Paps (@DatGoneIt77) 7 листопада 2019 р.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.