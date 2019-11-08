Лас-Вегас. Завацкая и Калинина – в четвертьфинале

Открою тебе тайну, ДК в свое время даже из группы не выходило в ЛЕ и не всегда даже занимало прев...

где-то я уже слышал эту фразу. Ах, да, обычно она звучит так, даже после крупного поражения динам...

02:05 — Александр Шевченко

Тыпил, я уже тебе отвечал, в другой ветке, что ДК даже из группы ЛЕ в свое время не выходило, и з...

02:03 — serg

Динамо этого сезона, конечно, полное разочарование. Всегда первое место в группе лиги европы смен...

02:03 — Александр Шевченко

тыпил, динамовцы могут говорить что хотят. Но только ВАР может рассудить этот момент. На повторе ...

02:00 — serg

дорогой, динамовцы давали интервью, никто не возражает, что гол был забит по правилам. Вратарю ме...

01:58 — Александр Шевченко

Чисто субьективное мнение, ты тыпил. А по поводу гола, думаю если бы был бы ВАР, то его бы отмени...

01:50 — serg

чисто субъективное мнение, основанное на нежелании мириться с реальностью. Действительно, наденьт...