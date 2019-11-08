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Лас-Вегас. Завацкая и Калинина – в четвертьфинале

Украинки продолжили победную серию

  • 08.11.2019 00:56
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Лас-Вегас. Завацкая и Калинина – в четвертьфинале
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№181 WTA) и Катарина Завацкая (№110 WTA) продолжают побеждать на 60-тысячнике ITF в Лас-Вегасе.
 
В матче второго круга Завацкая, посеянная под третьим номером, одолела Мэнди Минеллу из Люксембурга (№137 WTA), а Калинина справилась с обладательницей вайлд-кард Фанни Штоллар из Венгрии (№323 WTA).
 
Лас-Вегас. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Фанни Штоллар (Венгрия) – 6:7(3), 6:1, 6:4
Катарина Завацкая (Украина) – Мэнди Минелла (Люксембург) – 7:5, 6:3
 
В следующем раунде Калинина сразится против Варвары Лепченко из США (№170 WTA). Соперница Завацкой будет определена в матче Кэролайн Дуолхайд – Наташа Субхаш.
 
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Источник — Sport.ua

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