Лас-Вегас. Завацкая и Калинина – в четвертьфинале

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№181 WTA) и Катарина Завацкая (№110 WTA) продолжают побеждать на 60-тысячнике ITF в Лас-Вегасе.
В матче второго круга Завацкая, посеянная под третьим номером, одолела Мэнди Минеллу из Люксембурга (№137 WTA), а Калинина справилась с обладательницей вайлд-кард Фанни Штоллар из Венгрии (№323 WTA).
Лас-Вегас. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Фанни Штоллар (Венгрия) – 6:7(3), 6:1, 6:4
Катарина Завацкая (Украина) – Мэнди Минелла (Люксембург) – 7:5, 6:3
В следующем раунде Калинина сразится против Варвары Лепченко из США (№170 WTA). Соперница Завацкой будет определена в матче Кэролайн Дуолхайд – Наташа Субхаш.
Источник — Sport.ua
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