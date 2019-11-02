Тренер Свитолиной: «Элина любит играть против лучших теннисисток мира»

Эндрю Беттлс, тренер Элины Свитолиной, поделился эмоциями от тренер Элины Свитолиной, поделился эмоциями от выхода украинки в финал Итогового турнира WTA , где она сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти.

«Элина раньше защищала большие титулы в Дубае и Риме, поэтому это придаст ей сил. Будьте уверены в том, что ей нравятся корты в Шэньчжэне, она любит этот турнир, любит играть против лучших теннисисток мира. Все это отлично работает.

Рекордные призовые? Честно говоря, мы не обсуждаем этого. Если сам Итоговый турнир и 1500 очков в рейтинг, которые можно выиграть, не служат достаточной мотивацией, то у вас проблемы», – сказал Беттлс.

Напомним, Элина уже заработала 1080 очков в рейтинг и $2,400,000 призовых. Победа в финале дополнительно принесет $2,325,000 и 420 очков.