Тренер Свитолиной: «Элина любит играть против лучших теннисисток мира»

Эндрю Беттлс, тренер Элины Свитолиной, поделился эмоциями от выхода украинки в финал Итогового турнира WTA, где она сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти.
«Элина раньше защищала большие титулы в Дубае и Риме, поэтому это придаст ей сил. Будьте уверены в том, что ей нравятся корты в Шэньчжэне, она любит этот турнир, любит играть против лучших теннисисток мира. Все это отлично работает.
Рекордные призовые? Честно говоря, мы не обсуждаем этого. Если сам Итоговый турнир и 1500 очков в рейтинг, которые можно выиграть, не служат достаточной мотивацией, то у вас проблемы», – сказал Беттлс.
Напомним, Элина уже заработала 1080 очков в рейтинг и $2,400,000 призовых. Победа в финале дополнительно принесет $2,325,000 и 420 очков.
Источник — Twitter
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