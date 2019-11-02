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Тренер Свитолиной: «Элина любит играть против лучших теннисисток мира»

Эндрю Беттлс уверен в позитивном настрое украинки на финальный матч

  • 02.11.2019 20:05
  • 1711 просмотров
  • 5 комментариев
Тренер Свитолиной: «Элина любит играть против лучших теннисисток мира»
© WTA. Эндрю Беттлс и Элина Свитолина
Эндрю Беттлс, тренер Элины Свитолиной, поделился эмоциями от выхода украинки в финал Итогового турнира WTA, где она сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти.
 
«Элина раньше защищала большие титулы в Дубае и Риме, поэтому это придаст ей сил. Будьте уверены в том, что ей нравятся корты в Шэньчжэне, она любит этот турнир, любит играть против лучших теннисисток мира. Все это отлично работает.
 
Рекордные призовые? Честно говоря, мы не обсуждаем этого. Если сам Итоговый турнир и 1500 очков в рейтинг, которые можно выиграть, не служат достаточной мотивацией, то у вас проблемы», – сказал Беттлс.
 
Напомним, Элина уже заработала 1080 очков в рейтинг и $2,400,000 призовых. Победа в финале дополнительно принесет $2,325,000 и 420 очков.
 
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Источник — Twitter

(10 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 02.11.2019 21:36
    -1
    Евгений Давиденко, 02.11.2019 21:21
    Коментувачі такі смішні,аж не можу Подивіться на фото - тренер жеж Підар Вчора один придурок чи то з фк Марідуполь,чи з ішої трущоби написав,що його кумір - це Мессі,бо він найкращий Я просто не розумію,звідки такі дегенерати беруться? Невже це справжні жінки народжують таких дибілів? Я все веду до того,що як би ви,дибіли,не цьомкали в екрани Світоліну - їй особисто ви - до сраки,бо живе вона десь тіпа в якійсь Ніцці,чпокається з неграми,загрібає лавандос і срать вона на нас хотіла із самої Москви,ось так,любі друзі..
    Виползло обмежене.
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 02.11.2019 21:21
    -3
    Коментувачі такі смішні,аж не можу Подивіться на фото - тренер жеж Підар Вчора один придурок чи то з фк Марідуполь,чи з ішої трущоби написав,що його кумір - це Мессі,бо він найкращий Я просто не розумію,звідки такі дегенерати беруться? Невже це справжні жінки народжують таких дибілів? Я все веду до того,що як би ви,дибіли,не цьомкали в екрани Світоліну - їй особисто ви - до сраки,бо живе вона десь тіпа в якійсь Ніцці,чпокається з неграми,загрібає лавандос і срать вона на нас хотіла із самої Москви,ось так,любі друзі..
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 02.11.2019 21:06
    0
    Евгений Давиденко, 02.11.2019 20:42
    Тренер щось недоговорює : а що ще Світоліна любить? Може кольорові чупа-чупси?Чи нігерську клізму без рецепту?
    Ущєрбний, йди дрочи, придурок недороблений, ти просто опущєне чудо, а за такими в западло спілкуватись, тому дасвіданья)))
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 02.11.2019 21:02
    +1
    Евгений Давиденко, 02.11.2019 20:42
    Тренер щось недоговорює : а що ще Світоліна любить? Може кольорові чупа-чупси?Чи нігерську клізму без рецепту?
    Придурок, лікуйся!!!
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 02.11.2019 20:42
    -9
    Тренер щось недоговорює : а що ще Світоліна любить? Може кольорові чупа-чупси?Чи нігерську клізму без рецепту?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 02.11.2019 21:02
    +1
    Евгений Давиденко, 02.11.2019 20:42
    Тренер щось недоговорює : а що ще Світоліна любить? Може кольорові чупа-чупси?Чи нігерську клізму без рецепту?
    Придурок, лікуйся!!!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 02.11.2019 21:06
    0
    Евгений Давиденко, 02.11.2019 20:42
    Тренер щось недоговорює : а що ще Світоліна любить? Може кольорові чупа-чупси?Чи нігерську клізму без рецепту?
    Ущєрбний, йди дрочи, придурок недороблений, ти просто опущєне чудо, а за такими в западло спілкуватись, тому дасвіданья)))
    Ссылка
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