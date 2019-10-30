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«Браво, Эли!». Привет Свитолиной от Монфиса из Парижа

Гаэль Монфис передал привет своей девушке

  • 30.10.2019 18:52
  • 1193 просмотра
  • 2 комментария
«Браво, Эли!». Привет Свитолиной от Монфиса из Парижа
© WTA. Элина Свитолина

Сегодня Гаэль Мофис во втором раунде Мастерса в Париже обыграл Бенуа Пэра – 6:4, 7:6 (4).

После матча француз, вместо традиционного автографа на телекамере написал «Браво, Эли», передав привет своей девушке, Элине Свитолиной, которая сейчас выступает на Итоговом турнире WTA.

Сегодня Свитолина во втором туре Итогового турнира обыграла Симону Халеп, и во время матча исполнила шедевральный крученый удар.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 30.10.2019 19:11
    0
    Це так романтично!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 30.10.2019 19:06
    0
    Молодчина Гаэль, давай пошуми в париже
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 30.10.2019 19:11
    0
    Це так романтично!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 30.10.2019 19:06
    0
    Молодчина Гаэль, давай пошуми в париже
    Ссылка
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