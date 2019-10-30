«Браво, Эли!». Привет Свитолиной от Монфиса из Парижа

Сегодня Гаэль Мофис во втором раунде Мастерса в Париже обыграл Бенуа Пэра – 6:4, 7:6 (4).
После матча француз, вместо традиционного автографа на телекамере написал «Браво, Эли», передав привет своей девушке, Элине Свитолиной, которая сейчас выступает на Итоговом турнире WTA.
October 30, 2019
Сегодня Свитолина во втором туре Итогового турнира обыграла Симону Халеп, и во время матча исполнила шедевральный крученый удар.
Источник — Twitter
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