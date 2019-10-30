ВИДЕО. Сумасшедший крученый удар от Свитолиной

Сегодня Элина Свитолина во втором туре Итогового турнира WTA в двух сетах обыграла Симону Халеп.
Во втором сете украинке удался сумасшедший спин, к которому Халеп не была готова:
Whoa! 😮Crazy spin on @ElinaSvitolina forehand winner#WTAFinals pic.twitter.com/sqtROOuYrG— WTA (@WTA) October 30, 2019
Источник — Twitter
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