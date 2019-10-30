ВИДЕО. Сумасшедший крученый удар от Свитолиной

16:09 — Kanarejka

Розуміючи це, може Еліна не буде аж занадто сильно напружуватись у грі з нею. Все-таки майбутній ...

16:08 — ihor7003

Третью игру нужно сыграть в свое удовольствие и не напрягаться, а спокойно готовиться к полуфинал...

16:07 — vital

Бьянка хіба дурна була б вийти проти Еліни на 2 повних сети. Наша Еля здорових до травм вимучує. ...