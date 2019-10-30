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ВИДЕО. Сумасшедший крученый удар от Свитолиной

Украинка сотворила шедевр в матче с Симоной Халеп

  • 30.10.2019 15:17
  • 5382 просмотра
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Сумасшедший крученый удар от Свитолиной
© WTA. Элина Свитолина

Сегодня Элина Свитолина во втором туре Итогового турнира WTA в двух сетах обыграла Симону Халеп.

Во втором сете украинке удался сумасшедший спин, к которому Халеп не была готова:

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Ruud
    Ruud, 30.10.2019 16:02
    0
    круто, вот бы побольше таких
    Ссылка
    mrCorsairs
      mrCorsairs, 30.10.2019 15:47
    +4
    Это домашняя заготовка от Менфиса не удивлюсь если Элина и смешш в прыжке исполнит
    Ссылка
    Юрій Павлович
      Юрій Павлович, 30.10.2019 15:45
    +5
    Школа Монфіса!
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 30.10.2019 15:42
    +7
    ЦЕЙ УДАР ЕЛІНОЮ ПРОПОНУЮ ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРУВАТИ, як * УДАР СВІТОЛІНОЇ* ! Молодь підтримайте діда
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 30.10.2019 15:40
    +4
    D.Lanskoy, 30.10.2019 15:34
    Вау! Не то чтобы часто смотрю теннис, но интересуюсь. Давно такого не видел, это высокий класс.
    Такого до сегодня никто не видел. По крайней мере в женском теннисе.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 30.10.2019 15:39
    +7
    Alehandro, 30.10.2019 15:25
    Удар дня. Однозначно)
    А может и турнира.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    D.Lanskoy, 30.10.2019 15:34
    +12
    Вау! Не то чтобы часто смотрю теннис, но интересуюсь. Давно такого не видел, это высокий класс.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 30.10.2019 15:25
    +18
    Удар дня. Однозначно)
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 30.10.2019 15:25
    +18
    Удар дня. Однозначно)
    Ссылка
    D.Lanskoy
    D.Lanskoy, 30.10.2019 15:34
    +12
    Вау! Не то чтобы часто смотрю теннис, но интересуюсь. Давно такого не видел, это высокий класс.
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 30.10.2019 15:42
    +7
    ЦЕЙ УДАР ЕЛІНОЮ ПРОПОНУЮ ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРУВАТИ, як * УДАР СВІТОЛІНОЇ* ! Молодь підтримайте діда
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 30.10.2019 15:39
    +7
    Alehandro, 30.10.2019 15:25
    Удар дня. Однозначно)
    А может и турнира.
    Ссылка
    Юрій Павлович
      Юрій Павлович, 30.10.2019 15:45
    +5
    Школа Монфіса!
    Ссылка
    mrCorsairs
      mrCorsairs, 30.10.2019 15:47
    +4
    Это домашняя заготовка от Менфиса не удивлюсь если Элина и смешш в прыжке исполнит
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 30.10.2019 15:40
    +4
    D.Lanskoy, 30.10.2019 15:34
    Вау! Не то чтобы часто смотрю теннис, но интересуюсь. Давно такого не видел, это высокий класс.
    Такого до сегодня никто не видел. По крайней мере в женском теннисе.
    Ссылка
    Ruud
    Ruud, 30.10.2019 16:02
    0
    круто, вот бы побольше таких
    Ссылка
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