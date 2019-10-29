Букмекеры пересмотрели шансы Свитолиной на Итоговом турнире

Букмекеры увеличили шансы на успех украинской теннисистки Элины Свитолиной на Итоговом турнира WTA.
После победы в первом матче группового раунда над Каролиной Плишковой успешная защита титула украинкой оценивается коэффициентом 6 (до старта турнира было 8), и это четвертый показатель среди восьми участниц (был седьмой).
Что касается первого места в группе, то конторы все же больше верят в Симону Халеп (2.7), Элина идет на второй позиции (3.2). Записная фаворитка соревнований Бьянка Андрееску потеряла позиции и пока что занимает третье место в рейтинге ожиданий (4.1).
Отметим, что до старта группового раунда букмекеры отдавали первое место в Фиолетовой группе Андрееску, а второе – Халеп.
Во втором круге Свитолина сразится с Халеп, Андрееску – с Плишковой. Матчи состоятся в среду, 30 октября.
Источник — Sport.ua
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