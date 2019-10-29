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Букмекеры пересмотрели шансы Свитолиной на Итоговом турнире

После победы над Плишковой ситуация изменилась

  • 29.10.2019 09:03
  • 1649 просмотров
  • 1 комментарий
Букмекеры пересмотрели шансы Свитолиной на Итоговом турнире
© WTA. Элина Свитолина
Букмекеры увеличили шансы на успех украинской теннисистки Элины Свитолиной на Итоговом турнира WTA.
 
После победы в первом матче группового раунда над Каролиной Плишковой успешная защита титула украинкой оценивается коэффициентом 6 (до старта турнира было 8), и это четвертый показатель среди восьми участниц (был седьмой).
 
Что касается первого места в группе, то конторы все же больше верят в Симону Халеп (2.7), Элина идет на второй позиции (3.2). Записная фаворитка соревнований Бьянка Андрееску потеряла позиции и пока что занимает третье место в рейтинге ожиданий (4.1).
 
Отметим, что до старта группового раунда букмекеры отдавали первое место в Фиолетовой группе Андрееску, а второе – Халеп.
 
Во втором круге Свитолина сразится с Халеп, Андрееску – с Плишковой. Матчи состоятся в среду, 30 октября.
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 29.10.2019 09:40
    0
    Єліні дуже важливо переграти Сімону. Хоча остання вчора продемонструвала космос
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 29.10.2019 09:40
    0
    Єліні дуже важливо переграти Сімону. Хоча остання вчора продемонструвала космос
    Ссылка
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