Букмекеры оценили шансы Свитолиной на Итоговом турнире WTA

По мнению букмекеров Элина Свитолина имеет небольшие шансы защитить прошлогодний титул на Итоговом турнире WTA.

Общую победу украинки конторы оценили коэффициентом 8, что является вторым показателем с конца. Хуже шансы только у Белинды Бенчич (12). В тройке лидеров Бьянка Андрееску (4), Наоми Осака (4.5) и Эшли Барти (5.1).

Также отметим, что выход в финал Свитолиной оценен коэффициентом 4.3, а вот первое место в Фиолетовой группе – 4.4 (худшие шансы в квартете).