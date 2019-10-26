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Букмекеры оценили шансы Свитолиной на Итоговом турнире WTA

Даже выход из группы станет неожиданностью

  • 26.10.2019 16:19
  • 1632 просмотра
  • 5 комментариев
Букмекеры оценили шансы Свитолиной на Итоговом турнире WTA
© WTA
По мнению букмекеров Элина Свитолина имеет небольшие шансы защитить прошлогодний титул на Итоговом турнире WTA.
 
Общую победу украинки конторы оценили коэффициентом 8, что является вторым показателем с конца. Хуже шансы только у Белинды Бенчич (12). В тройке лидеров Бьянка Андрееску (4), Наоми Осака (4.5) и Эшли Барти (5.1).
 
Также отметим, что выход в финал Свитолиной оценен коэффициентом 4.3, а вот первое место в Фиолетовой группе – 4.4 (худшие шансы в квартете).
 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Сидор Ковпак
      Сидор Ковпак, 26.10.2019 17:19
    0
    у нее негр на уме, вот в чем вся проблема
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 26.10.2019 16:52
    +1
    Шанси равні нулю
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 26.10.2019 16:34
    +3
    Помнится, в прошлом году Элю и Стивенс букмекеры тоже не жаловали! Вообще никакого уважение к чемпионке на минутку действующей
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 26.10.2019 16:32
    +1
    После таких прогнозов прям оч хочется, чтоб Эля с Бенчич встретились в финале
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 26.10.2019 16:30
    +2
    Радий буду, якщо вона провтикає усі свої матчі
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 26.10.2019 16:34
    +3
    Помнится, в прошлом году Элю и Стивенс букмекеры тоже не жаловали! Вообще никакого уважение к чемпионке на минутку действующей
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 26.10.2019 16:30
    +2
    Радий буду, якщо вона провтикає усі свої матчі
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 26.10.2019 16:52
    +1
    Шанси равні нулю
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 26.10.2019 16:32
    +1
    После таких прогнозов прям оч хочется, чтоб Эля с Бенчич встретились в финале
    Ссылка
    Сидор Ковпак
      Сидор Ковпак, 26.10.2019 17:19
    0
    у нее негр на уме, вот в чем вся проблема
    Ссылка
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