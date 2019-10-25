Войти или Зарегистрироваться

Итоговый турнир WTA. Как играла Свитолина с соперницами по группе

Украинке будет очень непросто

  • 25.10.2019 16:40
  • 640 просмотров
  • 1 комментарий
Итоговый турнир WTA. Как играла Свитолина с соперницами по группе
© WTA. Элина Свитолина
Действующей чемпионка Финала WTA Элина Свитолина узнала соперниц на групповой стадии нынешнего розыгрыша турнира.
 
В так называемом Раунде Робин украинка сыграет против Каролины Плишковой (Чехия), Бьянки Андрееску (Канада) и Симоны Халеп (Румыния).
 
Ни с одной из вышеназванных теннисисток у Элины нет позитивной разницы сыгранных очных матчей и только с Халеп – равенство.
 
Также отметим, что в 2019 году Элина проиграла два матча Симоне и единственный очный матч против Бьянки. С Каролиной украинка последний раз встречалась в прошлом розыгрыше Итогового турнира WTA и победила. 
 
Также отметим тот факт, что Свитолина имеет действующий вин-стрик против Плишковой (3:0), с которой она начнет соревнования. Более того, каждый раз, когда Элина побеждала чешку, украинка брала трофей (Рим-2017, Брисбен-2018 и Сингапур-2018).
 
Теннисистка Плишкова Андрееску Халеп Свитолина
 Каролина Плишкова (2) - 0-1 3-7 5-3
 Бьянка Андрееску (4) 1-0 - 0-0 1-0
 Симона Халеп (5) 7-3 0-0 - 4-4
 Элина Свитолина (8) 3-5 0-1 4-4 -

 

 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 25.10.2019 17:04
    0
    Знову попала в Халепу...Перший раз в Москві.Відпочивай,подумай...
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 25.10.2019 17:04
    0
    Знову попала в Халепу...Перший раз в Москві.Відпочивай,подумай...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности