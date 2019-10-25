Итоговый турнир WTA. Как играла Свитолина с соперницами по группе

Действующей чемпионка Финала WTA Элина Свитолина узнала соперниц на групповой стадии нынешнего розыгрыша турнира.
В так называемом Раунде Робин украинка сыграет против Каролины Плишковой (Чехия), Бьянки Андрееску (Канада) и Симоны Халеп (Румыния).
Ни с одной из вышеназванных теннисисток у Элины нет позитивной разницы сыгранных очных матчей и только с Халеп – равенство.
Также отметим, что в 2019 году Элина проиграла два матча Симоне и единственный очный матч против Бьянки. С Каролиной украинка последний раз встречалась в прошлом розыгрыше Итогового турнира WTA и победила.
Также отметим тот факт, что Свитолина имеет действующий вин-стрик против Плишковой (3:0), с которой она начнет соревнования. Более того, каждый раз, когда Элина побеждала чешку, украинка брала трофей (Рим-2017, Брисбен-2018 и Сингапур-2018).
|Теннисистка
|Плишкова
|Андрееску
|Халеп
|Свитолина
|Каролина Плишкова (2)
|-
|0-1
|3-7
|5-3
|Бьянка Андрееску (4)
|1-0
|-
|0-0
|1-0
|Симона Халеп (5)
|7-3
|0-0
|-
|4-4
|Элина Свитолина (8)
|3-5
|0-1
|4-4
|-
Источник — Sport.ua
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