Итоговый турнир WTA. Как играла Свитолина с соперницами по группе

Элина Свитолина узнала соперниц на групповой стадии нынешнего розыгрыша турнира. Действующей чемпионка Финала WTA

В так называемом Раунде Робин украинка сыграет против Каролины Плишковой (Чехия), Бьянки Андрееску (Канада) и Симоны Халеп (Румыния).

Ни с одной из вышеназванных теннисисток у Элины нет позитивной разницы сыгранных очных матчей и только с Халеп – равенство.

Также отметим, что в 2019 году Элина проиграла два матча Симоне и единственный очный матч против Бьянки. С Каролиной украинка последний раз встречалась в прошлом розыгрыше Итогового турнира WTA и победила.

. Более того, каждый раз, когда Элина побеждала чешку, украинка брала трофей (Рим-2017, Брисбен-2018 и Сингапур-2018). Также отметим тот факт, что Свитолина имеет действующий вин-стрик против Плишковой (3:0), с которой она начнет соревнования . Более того, каждый раз, когда Элина побеждала чешку, украинка брала трофей (Рим-2017, Брисбен-2018 и Сингапур-2018).