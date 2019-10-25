Итоговый турнир WTA. Свитолина проведет первый матч в понедельник

Последние комментарии

Зинченко пропустит матч с Сербией 17:05 — «УАФ– М а ф і я!» Плохая новость. И я не согласен с теми, кто говорит что матч с сербами уже никакого значения не и... 17:02 — Ukraine_Kiev_Fan Очень жаль, выздоравливай наш ТОП!

Датские СМИ: «В Киеве наших фанатов забросали камнями до и после матча» 17:04 — GR-65 А ты сам, козел, откуда вылез? Не из горловки случайно? 17:04 — GR-65 Да пошли эти данцы в жопу. 17:03 — GR-65 Гомик.

Итоговый турнир WTA. Как играла Свитолина с соперницами по группе 17:04 — tima fialko Знову попала в Халепу...Перший раз в Москві.Відпочивай,подумай...

Владимир ШАРАН: «Нужно думать, кто из игроков выйдет на Шахтер» 17:01 — Леонид Шоботенко Очень хорошо написано, спасибо за адекватный комментарий