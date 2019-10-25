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Итоговый турнир WTA. Свитолина проведет первый матч в понедельник

На старте турнира украинка сразится против Каролины Плишковой

  • 25.10.2019 16:22
  • 1107 просмотров
  • 1 комментарий
Итоговый турнир WTA. Свитолина проведет первый матч в понедельник
© WTA. Элина Свитолина и Каролина Плишкова
Стало известно расписание первых матчей на Итоговом турнире WTA, который состоится в Шэньчжэне.
 
Украинка Элина Свитолина, которая является действующей чемпионкой турнира, свой первый поединок проведет против чешки Каролины Плишковой.
 
Расписание
 
Воскресенье, 27 октября
 
Наоми Осака – Петра Квитова
Эшли Барти – Белинда Бенчич
 
Понедельник, 28 октября
 
Каролина Плишкова – Элина СВИТОЛИНА
Бьянка Андрееску – Симона Халеп
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Источник — WTA Insider

(1 голос)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 25.10.2019 16:26
    -1
    Добре, що перша не Андреєску, нехай трохи видохнеться. Чекаємо на першу перемогу!
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