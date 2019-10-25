Итоговый турнир WTA. Свитолина проведет первый матч в понедельник

Стало известно расписание первых матчей на Итоговом турнире WTA, который состоится в Шэньчжэне.
Украинка Элина Свитолина, которая является действующей чемпионкой турнира, свой первый поединок проведет против чешки Каролины Плишковой.
Расписание
Воскресенье, 27 октября
Наоми Осака – Петра Квитова
Эшли Барти – Белинда Бенчич
Понедельник, 28 октября
Каролина Плишкова – Элина СВИТОЛИНА
Бьянка Андрееску – Симона Халеп
Источник — WTA Insider
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