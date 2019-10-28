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Юрий САПРОНОВ: «Кубок Федерации? Украине падать дальше некуда»

Бывший спонсор Элины Свитолиной – о перспективах Украины в Кубке Федерации

  • 28.10.2019 20:24
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Юрий САПРОНОВ: «Кубок Федерации? Украине падать дальше некуда»
© Superiorresort.com. Юрий Сапронов

Меценат и бывший спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов в интервью Sport.ua рассказал о перспективах сборной Украины на Кубке Федерации в 2020 году:

«Честно говоря, я еще не вникал в новый формат проведения этого турнира. Читал, что мы играем в Таллине, по-моему, семь сборных – в одной группе четыре, в другой – три. Одна команда только выходит в плей-офф.

Какая перспектива в этом матче? Падать дальше некуда. Для меня это как притча во языцех. Посмотрите: Свитолина, Ястремская, Цуренко, Козлова, сестры Киченок, молодые девчонки на подходе. Правда, с этими девочками надо играть в финале Кубка Федерации? Ну, хотя бы в четверке. Все остальное – разговоры для бедных. Это вопрос к менеджменту, к Евгению Зукину, который, не знаю, что сделал не так, как сделал. Это тонкие психологические вещи. Контактировать надо в течение года, контактировать постоянно с родителями, с девочками, с личными тренерами. Надо отправлять тренера сборной на турниры, чтобы посмотреть девчонок. И так далее. Очень много аспектов, которые нужно делать, и которые очень важны. Успех, как и неуспех, он в деталях, в маленьких нюансах. Нужно постараться их все учесть.

Ведь все же считается. Сколько зарабатывает игрок, какой он в рейтинге, сколько недель он играет. Все это нужно поправлять и общаться нужно самому. Нельзя это перекладывать. У меня этими вопросами занимался лично я и Кевлич. Всего два человека. Больше никаким менеджерам я не перекладывал полномочий.

Я сам общался с мамой Алены и Кати Бондаренко, с личными тренерами, с Сережей Жицким – тренером Юлианы Федак и так далее. Я возлагаю всю ответственность за неудачу последних двух лет на Федерацию тенниса Украины и конкретно на Евгения Зукина. Все эти разговоры, что Свитолина два года не играла… А вы с ней разговаривали? А с мамой, папой? С кем говорили? С ее менеджером – Стефаном Гуровым разговаривали? Вы снизойти до менеджера не хотите? Так в мире так принято. Он ее менеджер. Он представляет ее интересы. Так принято, это спорт. Я надеюсь, что выводы после этих двух лет будут сделаны. Мне просто жалко денег Сергея Лагура. Это тратятся его деньги, президента Федерации.

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Источник — Sport.ua

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