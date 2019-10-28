Юрий САПРОНОВ: «Защита очков будет давить на Свитолину в Шеньчжэне»

Меценат и спонсор Элины Свитолиной (2007-2017) – о предстоящем Итоговом турнире WTA, развитии тенниса в Украине и выходе футбольной сборной на Евро-2020.

- Юрий Анатольевич, мы с вами встречаемся накануне старта Итогового турнира WTA. Украина снова представлена Элиной Свитолиной. В этом году у нее сложная задача – защитить титул. Что от Элины ожидаете вы? Насколько это будет сложно для нее?

- Ничего не ожидаю. Я ничего не ожидал в прошлом году, когда Элина выиграла этот турнир, и позапрошлом, когда она впервые попала в Сингапур. В 2018-м она пробилась на турнир в самом конце сезона, по сути, запрыгнула в уходящий поезд. Это было не так жестко, как сейчас, но тоже не в первой четверке или пятерке. Меня беспокоит ее колено. Я могу спросить ее об этом напрямую, но не считаю это нужным, поскольку вокруг нее гораздо более профессиональная команда, чем наша. Я бы хотел, чтобы она не играла Итоговый чемпионат. Потому что идет седьмая или восьмая неделя в жестком бандаже. Это, наверное, плохо. Надеюсь, что и врачи, и Элина понимают, что ей хватит времени, чтобы восстановиться к новому сезону и Australian Open.

- Есть ли у вас какие-то пожелания или опасения касательно сетки и возможных соперниц Элины на этом турнире (разговор состоялся в начале недели – прим.авт.).

- Она зашла туда восьмой. Не хотелось бы в группе Бенчич, Андрееску и Осаку. Остальных считаю психологически и по манере игры более подходящими для Элины. Кто-то из этих трех точно будет играть против Свитолиной. Бенчич на ходу, выиграла Кубок Кремля. Эти две девочки для Элины сложные соперницы, она тяжело с ними играет. Никто на самом деле не знает, в какой она форме. Матч с Кудерметовой я смотрел. Нельзя говорить плохие слова, что она слила или отдала этот матч, но играла на одной ноге.

- Насколько ей психологически будет сложно на Итоговом турнире? Здесь и травма колена, негативный информационный фон из-за Кубка Кремля. Сейчас эмоционально будет сложнее, чем в прошлом году?

- Смотрите, она будет находиться в Шеньчжэне, а не в Украине. Значит, сложности можно разделить. Сложность спортивная, конечно, будет давить. Нужно защитить 1500 очков. Вот здесь деньги очень вторичны. Да, там очень большие деньги разыгрываются. Вы знаете, что пять лет Итоговый турнир WTA проходил в Сингапуре, а его призовой фонд составлял 7 миллионов долларов. Это на 8 одиночниц и на 8 парниц. Грубо говоря, он распределялся примерно так: 80% на одиночниц, 20% - на парниц. Сейчас призовой в Шеньчжэне – 14 миллионов долларов, то есть вдвое больше. Китайцы просто перебили и купили чемпионат на 10 лет. 140 миллионов на 10 лет – это просто фантастика. Это город на границе с Гонконгом.

- Но давайте честно скажем: они же понимают, зачем им этот турнир, поэтому и инвестируют такие деньги.

- Конечно, они все понимают. Это огромный рынок. После того, как На Ли дважды выиграла два турнира Большого Шлема и рядом с ней появился Карлос Родригес, в Китае начался сумасшедший бум тенниса и не только тенниса. Результат – 1500 очков, конечно, будет давить. Потому что, если она, грубо говоря, не выходит из группы и выигрывает один матч, то у нее летит 1200 очков и по концовке года останется в ТОП-10, но будет либо 8-й, либо 9-й. Для ее двух основных спонсоров ее позиции в рейтинге принципиальны. Есть обязательные деньги, которые они выплачивают в любом случае, а есть деньги, которые кратны этому обязательному, если ты топ-3 или топ-5. То есть, если ты третья и четвертая – это разные деньги. И если ты топ-10 тоже. Материально это тоже будет давить в плане не то, что призовых Шеньчжэня, а призовых по итогам года.

Второй фон ее не будет касаться, я о ее участии в Кубке Кремля. Я на эту тему уже неоднократно высказывался. Конечно, нужно было стараться решать задачи так, чтобы Кубок Кремля не был решающим турниром. Еще раз: когда она заявлялась, то была 11-й в чемпионской гонке. Дедлайн – 2 сентября. Дальше, она решила эту проблему двумя четвертьфиналами в Китае. Но ей не хватило суток, чтобы спокойно сняться. Сейчас что-то говорят, что Сапронов неправильно сказал. Нет, я сказал все правильно. Интерпретируют неправильно.

- Объясните, пожалуйста.

- Я имел в виду: получить дисквалификацию за позднее снятие, как за неявку, это одна дисквалификация. Это не значит, что тебя дисквалифицируют на какое-то количество турниров, нет. Ты заплатишь штраф, безусловно. Причем, там были возможные варианты от 37 до 60 тысяч долларов. Да, это большие деньги. Но, мне кажется, что штраф здесь был вторичен для Свитолиной. А вот получить medical дисквалификацию – что я имел в виду? Окей. Ты сказала, у тебя больная коленка? Врач посмотрел и говорит, да, немножко больная. Хорошо. Но как ты собираешься играть через неделю турнир в Шеньчжэне? То есть, медицинская дисквалификация на несколько турниров. Не дисквалификация за позднее снятие, а medical. Это чуть-чуть разные вещи.

Конечно же, неизвестно, какое бы решение было бы принято. Вероятность эта была. Думаю, что она меньше 50%, но она была. Нельзя это сравнивать, как приводятся примеры с Квитовой или Халеп, которые снялись, по-моему, без штрафов, но вовремя. Или как Надаль выиграл что-то и снялся с Цинцинатти. Или Федерер выиграл и снялся с Базеля. В конце концов, я болельщик, а не эксперт, я высказал свое мнение. Да, я пытаюсь защитить Свитолину с точки зрения ее спортивного интереса. Но я изначально был против того, чтобы она играла Кубок Кремля. Ей не нужен этот турнир и не нужна была Москва. Но она взрослый человек и приняла это решение. Моя фамилия – Сапронов, ее фамилия – Свитолина. Ей 25 лет и решения она принимает самостоятельно.

Твиттер WTA. Элина Свитолина празднует победу над Каролиной Плишковой.

- Раз уж мы коснулись темы Кубка Кремля… Ведь наши теннисисты и теннисистки в течение 2014-2018 все равно играли турниры в Москве. Почему только в этом году поднялась настолько большая волна агрессии? С чем вы это связываете?

- Я не знаю. Я попробую объяснить. Ведь в этом году бьют только Свитолину. А играла Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Люба Киченок, Надя Киченок на этом же турнире, на Кубке Кремля. Прошлые года все играла Леся Цуренко. Свитолина – топ, поэтому от любви до ненависти один шаг. Не знаю, почему так происходит. Мы любим говорить, что спорт – вне политики. Да нет, спорт – это и есть политика. Для всех президентов, руководителей стран, спорт – это неотъемлемая часть политики, имиджа страны и так далее. К сожалению, спортсмены очень часто становятся заложниками или разменной монетой. Но каждый сам принимает решение, все взрослые люди. Почему бьют Свитолину? Потому что она звезда. Она на вершине, она яркая, она первая.

- Я вспомнил о Фонде Элины, который в этом году открыли в Далласе, в марте. Насколько я помню, были планы зайти и в Украину с подобной инициативой. Насколько далеко эти планы продвинулись?

- Эти планы очень близкие. Да, в Далласе был открыт Фонд. И даже семья Бушей там является одним из меценатов, которые дали деньги в этот фонд. Как всегда, у нас все начали говорить: «Ну вот, Свитолина заграницей открыла фонд, в Америке» и так далее. Да потому что у нас открыть фонд и собрать под него деньги настолько малореально, а там она собрала деньги. Ближайшие перспективы фонда? В течение последних полутора месяцев, на киевских кортах VicCourt, где сейчас Алена Светова и Владимир Богданов руководят теннисом, проходили сборы и конкурсы детей, точно не помню не возраст, но отобрано какое-то количество детей, которые получат стипендию Элины Свитолиной на 2020 год. Какая это будет стипендия, точно цифр не знаю, но 23-24 ноября в Киеве будет презентация этого фонда и аукцион, на котором Элина будет еще собирать деньги в этот фонд. Это все очень близко.

- Женская сборная Украины играет в Кубке Федерации в 2020 году. Известно, что первый матч команда проведет в Таллине. Какая у нее перспектива в предстоящем розыгрыше Кубка Федерации?

- Честно говоря, я еще не вникал в новый формат проведения этого турнира. Читал, что мы играем в Таллине, по-моему, семь сборных – в одной группе четыре, в другой – три. Одна команда только выходит в плей-офф.

Какая перспектива в этом матче? Падать дальше некуда. Для меня это как притча во языцех. Посмотрите: Свитолина, Ястремская, Цуренко, Козлова, сестры Киченок, молодые девчонки на подходе. Правда, с этими девочками надо играть в финале Кубка Федерации? Ну, хотя бы в четверке. Все остальное – разговоры для бедных. Это вопрос к менеджменту, к Евгению Зукину, который, не знаю, что сделал не так, как сделал. Это тонкие психологические вещи. Контактировать надо в течение года, контактировать постоянно с родителями, с девочками, с личными тренерами. Надо отправлять тренера сборной на турниры, чтобы посмотреть девчонок. И так далее. Очень много аспектов, которые нужно делать, и которые очень важны. Успех, как и неуспех, он в деталях, в маленьких нюансах. Нужно постараться их все учесть.

Ведь все же считается. Сколько зарабатывает игрок, какой он в рейтинге, сколько недель он играет. Все это нужно поправлять и общаться нужно самому. Нельзя это перекладывать. У меня этими вопросами занимался лично я и Кевлич. Всего два человека. Больше никаким менеджерам я не перекладывал полномочий.

Я сам общался с мамой Алены и Кати Бондаренко, с личными тренерами, с Сережей Жицким – тренером Юлианы Федак и так далее. Я возлагаю всю ответственность за неудачу последних двух лет на Федерацию тенниса Украины и конкретно на Евгения Зукина. Все эти разговоры, что Свитолина два года не играла… А вы с ней разговаривали? А с мамой, папой? С кем говорили? С ее менеджером – Стефаном Гуровым разговаривали? Вы снизойти до менеджера не хотите? Так в мире так принято. Он ее менеджер. Он представляет ее интересы. Так принято, это спорт. Я надеюсь, что выводы после этих двух лет будут сделаны. Мне просто жалко денег Сергея Лагура. Это тратятся его деньги, президента Федерации.

- Безусловно, очень приятное открытие этих двух лет – Даяна Ястремская. Два года назад я не мог предположить, что эта девочка зайдет в топ-25 мирового тенниса. В чем секрет ее успеха?

- Талантливая девочка. Понимаете, девочки все очень разные. У меня достаточно большой опыт, начиная с Татьяны Перебейнис, а это был, кажется, 1997 год. Сегодняшняя моя седая голова говорит о чем: они все развиваются по-разному. Вспомним Элину Свитолину, Катю Бондаренко, Даяну Ястремскую и Марту Костюк в 16 лет. Разные девочки, да? Вот Таня Перебейнис, Элина Свитолина и Люба Костенко. В их 16 – им 16 или даже 15. Ястремская, Катя Бондаренко – им в 16 –уже 18. Они по-разному развиваются, это нормально. Это физиология, генетика и так далее. Это не значит, что в 20 можно будет спрогнозировать их результат. Со времен Элины Свитолиной мы старались больше не навредить и пытаться понимать медицину и восстановительные процессы. Точки роста у них закрываются в зонах, на разных участках тела: плечо, бедро и так далее. В разное время за этим надо следить. И пока она не закрылась, нельзя грузить, например, штангой или весом. Ведь может быть беда. Такая, как тренер Сергей Ситковский, который, всю жизнь буду это повторять, угробил талантливую Юлю Голобородько. Когда ей было 14, она стояла второй в TE. За этим нужно смотреть.

Jimmie48. Даяна Ястремская

Даяна быстро выросла, у нее хорошая одесская школа. Даяна в 16 лет – несколько лет с ней работал Валерий Кутузов. Прекрасный тренер, у которого есть опыт работы с дочерью, он понимает, что это такое, хороший психолог. Девочка бьющая, с характером. Мне кажется, что сейчас ее главная задача – убрать ярко выраженный характер холерика и ее эмоции. Она должна научиться успокаиваться. И вести себя на корте внутренне более спокойно. Это однозначно игрок топ-10. Когда? Я не знаю. Хотелось бы, чтобы на следующий год. Я желаю ей добра и отец с матерью все время рядышком. Правда, я чуть напрягся, когда увидел, что папа Саша выходит на корт в Москве, где там тренер. Ведь она недавно рассталась с Оливье Женомом. Может быть, она в поиске тренера. Очень талантливая девочка, которая еще не раз будет прославлять Украину.

- У нас хорошее поколение, рожденных в середине 2000-х. Дарья Снигур, Дарья Лопатецкая, Марта Костюк и Люба Костенко. Можно ли из них всех считать главным открытием украинского женского тенниса в этом году Дарью Снигур?

- Конечно. Это главное открытие в этом году, 100%. Для меня очень неожиданное. Потому что, я конечно же слежу и следил за Дашей, и мне казалось, что она во многом уступает в перспективе Лопатецкой и Костюк. Нельзя их сравнивать, они все разные. Но, во-первых, там рядом появилась Лариса Савченко – совершенно феноменальный тренер и они подошли друг другу. Большим успехом Даши, кроме ее трудолюбия и ее окружения, родителей, являются две вещи. Это Игорь Кононенко и МТА, потому что там созданы все условия, чтобы работать и достигать результата, и конечно, Лариса Савченко. Даша – это однозначно открытие этого сезона. Что будет дальше – никто не знает, но я думаю, что ее ждет хорошее будущее, дай Бог.

- Марта Костюк – человек, который очень ярко выстрелил в свое время. Сейчас есть определенные проблемы, но как бы вы оценили ее нынешнее состояние?

- Не знаю, что со здоровьем, но у Марты все будет хорошо. Мне кажется, прошел этот период, когда в хорошем смысле, и она перебесилась, и внешний фон ушел немножко. И эта корона с ее головы немножечко слетела. Она взрослеет, она хорошо играет, я смотрел несколько ее последних матчей. Мне кажется, у нее все будет хорошо. Об ошибках я уже говорил: шесть месяцев коту под хвост, потому что «великий» тренер Дмитрий Бричек с ней работал. Как сейчас – не знаю, но я видел два последних матча и мне они понравились. Она набирает форму, взрослеет, и я очень хочу, чтобы у нее все получилось. Нельзя не хотеть. Мы все должны хотеть, чтобы все получилось. Другой вопрос, что я где-то что-то сказал критичное? Ну, подождите, я не тренер, а болельщик, но с огромным опытом, в том числе и в менеджменте. Пожалуйста. Если я этой обидой, нехотя, заставил вас задуматься, то я уже достиг желаемого. Просто подумайте. А вдруг я прав? Даже на 30%, а это уже много. И вы сделаете какие-то правки. Ну, не сделаете, скажете, что Сапронов – нехороший человек. Я переживу.

- У Любы Костенко в этом году поменялся тренер. Вы начали работать с чешским специалистом. Почему решили поменять тренера? Это определенный этап подошел, пора выходить на новый уровень?

- Мы благодарны, и Люба, и я Андрею Луценко, который три года с ней работал, качественно и продуктивно. Более того, Андрей остается в команде, потому что контракт с Франтишеком Чермаком подписан таким образом, что она работает в Праге 24 или 28 недель, а на самом деле чуть больше. Какая-то подготовка и занятия будут здесь, в Харькове, возможно, физическая подготовка. Почему в Чехии? Время пришло, мы так считаем. Я совершенно точно знал, что следующим тренером после Андрея Луценко будет чех. Мы занимались, более года смотрели чешские школы. То, что чешский женский теннис лучший в мире, я готов с кусочком мела возле доски доказать любому. Взять просто топ-300 WTA, первые 200 ITF до 18 лет и первые 200 рейтинга TE до 14 лет. При любом соотношении. Она тренируется в клубе в Праге, там, где тренируется Петра Квитова, Катерина Синякова, Маркета Вондрушева и Люси Шафаржова. Для 16-летнего человека, который может каждый день смотреть на их тренировки и спарринговать с ними – это огромный плюс. Сам Чермак – очень вдумчивый специалист. Мы на него рассчитываем, он приезжал в Харьков, мы долго разговаривали, поэтому мне кажется, что это наше решение правильное. Жизнь покажет. В конце концов, Любе нравится тренер, нравится его подход, он отличается от нашего. Посмотрим уже в Австралии, что будет. Весь подготовительный период, четыре месяца, она проведет в Праге. Собственно, она и сейчас там.

- У Любы был выезд в Северную Америку в августе. US Open и еще два турнира. Вы довольны ее результатами там?- Хорошо сыграла, два четвертьфинала. Сейчас пошел такой период, когда она выигрывала весь прошлый год и прыгнула в рейтинге. Спокойно выигрывала пятую, четвертую, третью категорию. Сейчас пришло время, когда она вряд ли будет играть даже вторую категорию. Только Шлемы и первая категория, а это всегда первые 50. Учитывая то, что ей 16, выше ее в рейтинге по ее году только 5 или 6 девочек. Сейчас закончит 2002 год, Люба будет где-то в районе ТОП-20 своего возраста. Но это не важно, мне не нужен рейтинг. Мне нужно, чтобы она попадала на Шлемы. Самое главное, чего я боюсь, чтобы она не начала считать очки, что их надо подтверждать, рейтинг… Шлемы надо играть и стоять хотя бы в топ-70.

- В топ-300 рейтинга WTA – девять украинок. Могло ли их быть больше? Или это максимум из того, что есть?

- Из украинок в топ-300 Марина Чернышова. У нее перспектива, конечно же, есть. Она может подняться выше, однозначно.

- Выше нее Даша Лопатецкая. Это история талантливого игрока, которого сбили с правильного пути странные решения близкого окружения…

- Я считаю, что это неправильное родительское решение. Пусть обижаются дальше. Она тренируется. Не знаю, по какой форме и как, я видел несколько роликов. Она похудела, тренируется, не знаю, в каком состоянии колено, но это можно легко уточнить.

- Там остается такое же жесткое родительское влияние на карьеру?

- Я пытался несколько раз, на разных этапах, предложить контракт. И предлагал его. Не сложилось. Не будем искать виновных. У меня есть ответы, но это нужно сажать напротив меня еще одного человека и тогда можно задавать вопросы хоть в прямом эфире. Это будет корректно.

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- Вы всегда говорили, что мужской теннис – это совершенно другой спорт. Инвестиции в два раза больше, чем в женский. Неужели сегодня в Украине нет теннисного Андрея Шевченко? Второго Андрея Медведева?

- Фактически, ближе всего к Андрею был Саша Долгополов. Обидятся на меня все тренеры, но от тренера зависит очень многое. Я приведу опосредованный пример. У меня есть приятель, сыну которого 11 лет. Он из Одессы, сам он живет во Флориде. У него мальчишка играет в футбол за местную команду Сарасоты. Летом они приезжают в Одессу. Во Флориде жарко в это время. Мальчишка ходит играть в детскую спортивную школу при Черноморце. В Сарасоте, в команде 11-летних мальчишек, тренер из Ливерпуля. Его просто переманили. У 12-летней команды тренер из Ман Сити, у ребят старше – из ПСЖ. В общем, они берут лучших детских тренеров. Деньги у американцев есть. Как играет 11-летняя команда? Как и первая команда Ливерпуля. Касание, максимум два. Пас отдать сразу, атакуют зонами. Это первое.

Второе. У мальчишки в 11 лет рост 150, у дяди тренера – 190. Он разговаривает с каждым. Присаживается на колено, смотрит в глаза, на одном уровне. Он понимает, что нельзя говорить сверху.

Приехали мальчишки сюда. Вышли на поле, бегает. Мальчишку спрашивают: «А ты на какой позиции играешь?». Он говорит: «Я не знаю, мне тренер не сказал». Как не сказал? «А чего ты в обводку полез?». А парень говорит: «Так мне тренер сказал, мол, чего я в касание играю? Накрути, одного-второго». Но не так же это в мировом футболе сейчас, есть же тенденции! Шевченко взял сборную Фоменко, но он гнул свою линию упорно. Пас, зоны, скорость. Совсем же другой футбол.

- Ассоциация понятна…

- Крайне мало тренеров, которые могут подготовить топа. Саша Долгополов-старший – это Андрей Медведев. Саша Долгополов-старший – это его сын, Саша-младший. Да, есть молодежь. Меня, например, удивило, как работает с Ильей Белобородько Николай Кулешов. Прогресс очевиден. Но я для себя сказал: «Юра, ты не прав. Молодые ребята есть классные». Парня подготовить дороже, потому что дольше ждать. По возрасту, они начинают зарабатывать позже.

- Девочки могут уже в 17 могут стать привлекательными для спонсоров, верно?

- Это тоже неправильно. Когда-то, лет 15 назад, был такой детский тренер – Лариса Дмитриевна Преображенская. На спартаковских кортах, на Ширяевом поле. Работала с Курниковой, по-моему, с Дементьевой. Когда я с ней познакомился и начал рассуждать о 17-летних, их успехах, Дженифер Каприати и тд, она мне сказала такую фразу: «Юра, женский теннис начинается в 21 год». Я ее не понял, долго думал. Потом приехал еще раз. И она мне начала объяснять психологию девочки, гормональный фон, изменения 14-21: за эти семь лет много происходит. Потом я начал сам что-то читать и был с ней полностью согласен. Можно выстрелить в 17-18 и потеряться. И таких примеров масса. А вот 21-22 – это уже женский теннис. Есть примеры, когда девчонки выстреливают позже, в 27-28.

US Open. Александр Долгополов

- Александр Долгополов должен вернуться этой зимой. Он очень долго был вне игры. Насколько эффектным будет его возвращение?

- Трудно сказать. У меня очень хорошие, добрые отношения с Сашей. Еще с тех времен, когда ему было 17 или 16, я ему помогал. Не знаю глубину его травмы, но очень приятный и интересный в общении человек, очень глубокий. Я обязательно позвоню ему и узнаю, как он себя чувствует. В Австралии он будет играть наверняка. Вообще, уникальный парень, со своим стилем, его очень интересно смотреть. Конечно, хочется, чтобы он вернулся. Вижу, что он активно тренируется и восстанавливается. Я думаю, этот сезон многое покажет вообще. Не дай Бог, чтобы это был последний сезон, надеюсь, Саша вернется в большую игру. Наше дело – болеть. Не хайпить, не чмырить. Мы ж ничего не знаем: в каком состоянии игрок перед матчем, о чем думает. У нас же люди просто думают: проиграл – погнали мочить человека. Возьмите ракетку и пойдите поиграйте под такими нагрузками.

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- Сейчас активно обсуждается вопрос закона о меценатстве в спорте. Есть разные мнения, как это должно функционировать. А как вы считаете, каким должен быть этот закон?

- Если честно, то я не знаю, о чем речь. Но мне кажется, что в стране, в каждом виде спорта совершенно точно есть сумасшедшие люди, в хорошем смысле, такие как я. В теннисе их человек 30 в Украине, я их всех знаю. В разных видах спорта они тоже есть. Послушать бы этих людей тем, кто принимает законы, и сложить все их мысли в одну картинку.

У государства задача одна: меньше потратить своих денег. В спорте государство должно взять на себя только инфраструктуру и детский спорт. Все остальное в каждой Федерации президент любит этот вид спорта. Любая Федерация – это общественная организация. Хочет Юра Сапронов быть президентом федерации баскетбола, бокса или чего-то? Окей, заяви обществу, что я буду тратить N миллионов долларов в год, своих денег на что-то за мои понты, потому что я президент Федерации. В хорошем смысле, «за мои понты».

Есть вторая сторона медали: Юра Сапронов ни фига не понимает в теннисе, по сравнению с Александром Долгополовым-старшим или с Валерием Бурко. Или с любым тренером. По большому счету, можно возразить и сказать: «А почему Валерий Бурко не может быть президентом Федерации Тенниса, а должен быть Сергей Лагур или Юрий Сапронов?». Сложно все, но в 90% случаев, у нас президенты федераций – бизнесмены. А теперь вопрос: сколько ты готов тратить денег за то, что ты президент федерации? А дальше уже существует лоббизм своего вида спорта при распределении бюджетных средств, а здесь тоже должно быть понимание, почему хоккею с шайбой, например, дают больше денег, чем теннису? У нас какие результаты в хоккее с шайбой, а какие в теннисе? Нужно вырабатывать какие-то критерии, по чем считать успехи? По олимпийским медалям или по чем? Эти критерии должны проверяться и контролироваться. Это же просто. Но почему не делается – бог его знает.

- Кроме Любы Костенко вы с кем-то работаете сейчас? Готовы ли подписать еще кого-то?

- Я объясню такую вещь. Чем мы отличаемся от Франции в этом вопросе? У них работает система клубного тенниса, заточенная на детях, в том числе. Система студенческого тенниса. Сборные по всем возрастам. Национальные центры, очень крутые. На которых работают сборники. Это огромный плюс. Есть минус: там есть поток и нет супериндивидуального отношения к какой-то потенциальной звездочке. А может, этого и не надо. У нас нет системы. У нас есть клубная система для любителей. Они играют такие чемпионаты классные. Их так много, и я балдею от них. А потом сижу, сам с собой разговариваю и думаю: «Вас же так много. Ну, по тысяче долларов – и условный Илья Белобородько или девочка, которой не удалось найти спонсора, будут обеспечены хотя бы частично». Но это лирика, каждый сам принимает решение.

У нас Люба, например, упакована со всех сторон. Ее в Супериоре накормили, спать положили, плавать отвели, на массаж привели, все сделали. Но я сижу и переживаю. Есть большой риск: Люба не взлетит, и я все потерял. А если их 10? Два взлетит и я, по крайней мере, все окупил. Я не знаю, как правильно. Вот есть данность, она в Украине неправильная. А там правильная. Почему мы не можем сделать так, как у них? В первую очередь, из-за бедности. Из-за слабой экономики, войны, мало денег в бюджете и много других факторов.

Facebook. Любовь Костенко и Франтишек Чермак

- Но есть ведь свет в конце туннеля. Срабатывает старая истина: когда результат спортсмена стимулирует интерес к тому виду спорта, в котором он достигает успеха. Вы чувствует повышение интереса к теннису в Украине?

- Конечно. Вот Элине 25. Она уже третий сезон закончит в топ-10. Вот за эти годы, если бы не была Элина Свитолина в десятке и не выиграла 14 турниров за эти 3-4 года, то приходило бы новых детей в секции тенниса в год – 5 тысяч. А их теперь приходит 20 тысяч. Я не знаю, сколько точно, но в разы больше. Только потому, что одна Элина Свитолина дает результат. Вот он драйвер, который заставляет родителей принимать решение не в пользу гимнастики или керлинга, а в пользу тенниса. Элина взорвала рынок и дала заработать всем: магазинам экипировок, теннисным клубам. Она дала экономику теннису, рост экономики.

- По вашим ощущениям, теннисной инфраструктуры в Украине достаточно для такого наплыва людей?

- О Харькове могу очень четко сказать, а в масштабах страны ошибусь. Но, мне кажется, открытых кортов в Украине достаточно. Крытых кортов зимой не хватает. И это везде. И в Киеве, и в Харькове, и в других городах. Первая проблема – строительство закрытых кортов. Вторая проблема – Национальный теннисный центр в Киеве, который строится. Это вещь, которая нужна давно. Потому что, какие бы ни были замечательные клубы в Киеве, МТА и другие, есть много хороших клубов и тренеров, но Национальный теннисный центр должен быть, куда должны стекаться все лучшие на сборы, методические занятия и так далее. Вот эти две вещи важные: Национальный теннисный центр и крытые корты в больших городах.

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- Немного о сборной Украины по футболу хотел поговорить. 14 октября случилось историческое событие: мы победили Португалию, действующих чемпионов Европы, и с первого места в группе вышли на Евро….

- Это был первый матч за всю 2,5 летнюю каденцию Андрея Шевченко в статусе главного тренера, на котором я присутствовал. Мы как-то сразу так решили, что из 4-5 матчей в Харькове я ни на один не ходил. Я как-то так решил, а Андрей молча согласился, что я не буду ходить на трибуну на его матчи. В Киеве у меня не было выбора, потому что меня внук затащил.

- Последний сбор, перед Литвой и Португалией. Что вы ощущали, наблюдая за командой? Ощущение, тревогу или они все были в меру расслаблены и уверены в себе?

- Было все как всегда. Было все по-домашнему. Андрей, несмотря на твердость и жесткость характера, очень тонко видит вещи. Подошел, к кому-то, приобнял. Сидит с кем-то разговаривает, подскочил, прошелся 10 минут с Ярмоленко, поймал Болбата. Я не знаю, о чем он с ними говорит, но обстановка домашняя. Тайминг – наше все. За временем следят, никто никуда не должен опоздать. На завтрак, обед и ужин никто не берет с собой мобильные телефоны. Нужно общаться между собой, а не отвечать на смс. Есть какие-то моменты, и ребята с пониманием к этому относятся. Обстановка очень добрая, домашняя. Витало ли какое-то напряжение? Конечно. Как настроить на Литву? Хотя парни все понимают, что и второй матч был сразу через три дня, в голове держались обе игры.

Напряжение было рабочее. Андрей Николаевич был спокоен, когда был с командой. Что-то, конечно, я в глазах читал, зная Андрея. Конечно, я читал это напряжение. Он действительно твердо гнул свою линию все это время. Я видел, сколько у него было дискуссий и с игроками, и с Тассотти, и с Малдерой. Это очень сильный штаб. Как Малдера готовит для сборной разбор матча, это надо видеть. У них ультрасовременные программы. Я такое видел только у Гвардиолы. Малдера – очень крутой аналитик. Его роль в тренерском штабе очень значительная. Ну и Андрей по-прежнему может ударить, обвести и показать класс. Он в отличной физической форме. Не знаю, отбегает ли он 30 минут, но 15 точно может.

- Находясь на стадионе, что вы ощущали? Там же был матч с инфарктным сценарием.

- Я стоял, смотрел и не верил. 2:0 мы ведем. И ведем по игре. Мы сильнее и нигде не проиграли позицию. Караваев просто сожрал Криштиану Роналду. Скорость хорошая. Против нас – чемпионы Европы и команда стоит под миллиард. У них есть Роналду, у нас – замечательные пацаны. Но один шанс из одного Роналду может использовать. Как и все, я стоял и волновался. Но я себя успокаивал, что все по игре. А Пятов – герой матча. Очень крутой футбол. Да, пенальти был. А концовка? У меня сердце останавливалось. Последние 5-6 минут это ужас. Я после матча поймал Андрея Пятова и поблагодарил его. Сказал, что он великий человек. Со слезами на глазах. Это лучший матч, который я видел.

- Известно, что в сборной есть категории весельчаков и картежников. Кто из них самый запоминающийся, кто главный картежник и главный шутник, по вашим наблюдениям?

- Я кстати, карт не видел. Они играют в «Уно». Это детская игра. И играют в нарды. Прямо несколько досок подряд.

- А вы играете в нарды?

- Нет, я не знаю этот вид спорта. Но самый крутой нардист – Зинченко. И самый главный весельчак тоже он.

- Были моменты, когда Зинченко вас подкалывал, находясь здесь?

- Да он, то ящерицу какую-то поймает, в рот засовывает и фотографируется для Инстаграма. У них очень хорошая атмосфера. Когда уже на территории никого, то в 8 вечера пацаны в бассейне могут такое исполнять. Это ж мальчишки, хорошие классные пацаны. Очень открытые. Мы в гостиницу стараемся не пускать никого. Иногда просят группами, и Шевченко разрешает посещать, но в день отъезда. Приехали, дружно пофоткались дети и все. Но отказываешь 30-ти, а за сбор я или одну, или другую детскую школу могу привезти. И то, я злоупотребляю хорошим отношением Андрея Шевченко. Иногда народ сидит и ждет под гостиницей по полдня. Иногда получается поймать Ярмоленко, Марлоса, Степаненко и других ребят.

- А кто-то проявлял интерес к гольфу?

- Из игроков сборной Украины ребята брали уроки, пытаясь понять, что это такое. Они играют даже какие-то турниры гривен по 100, чисто символически. Шевченко хорошо играет в гольф, но не помню, когда он в последний раз шел на поле. На сборе он работает. Бывает, хочется, но нет. Тассотти хорошо играет.

- Закончить эту беседу хотелось бы на ноте любви. Зинченко сделал предложение Владе Щегловой. Приезжала ли Влада в Супериор? Вы наблюдали историю развития их отношений?

- На каком-то сборе, в июне, я Владу видел. Она приезжала, они у автобуса с Сашей поговорили. Но во время сборов никогда я ее тут не видел. Наверное, это не разрешено. Хорошая пара, красивая. Я не знал, что будет предложение на стадионе. Я видел их отношения, наблюдал со стороны. Здесь я Владу только один раз видел. Красивая пара, хорошие ребята. На Сашу это тоже дополнительная ответственность. Семья – это всегда хорошо. Рядом всегда будет любимый человек. Это должно положительно повлиять на его дальнейшую карьеру.