Юрий САПРОНОВ: «Свитолина взорвала рынок тенниса в Украине»

Бывший спонсор Элины Свитолиной, Юрий Сапронов, в интервью Sport.ua рассказал о том, какое влияние оказывает Свитолина на развитие тенниса в Украине:

- Вы чувствует повышение интереса к теннису в Украине?

– Конечно. Вот Элине 25 лет. Она уже третий сезон закончит в топ-10. Вот за эти годы, если бы не была Элина Свитолина в десятке и не выиграла 14 турниров за эти 3-4 года, то приходило бы новых детей в секции тенниса в год 5 тысяч. А их теперь приходит 20 тысяч. Я не знаю, сколько точно, но в разы больше.

Только потому, что одна Элина Свитолина дает результат. Вот он, драйвер, который заставляет родителей принимать решение не в пользу гимнастики или керлинга, а в пользу тенниса. Элина взорвала рынок и дала заработать всем: магазинам экипировок, теннисным клубам. Она дала экономику теннису, рост экономики.

Сегодня Свитолина обыграла Каролину Плишкову на Итоговом турнире WTA.