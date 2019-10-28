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Юрий САПРОНОВ: «Свитолина взорвала рынок тенниса в Украине»

Бывший спонсор Элины Свитолиной – о важности успехов теннисистки

  • 28.10.2019 19:44
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Юрий САПРОНОВ: «Свитолина взорвала рынок тенниса в Украине»
© Sport.ua. Юрий Сапронов

Бывший спонсор Элины Свитолиной, Юрий Сапронов, в интервью Sport.ua рассказал о том, какое влияние оказывает Свитолина на развитие тенниса в Украине:

- Вы чувствует повышение интереса к теннису в Украине?
– Конечно. Вот Элине 25 лет. Она уже третий сезон закончит в топ-10. Вот за эти годы, если бы не была Элина Свитолина в десятке и не выиграла 14 турниров за эти 3-4 года, то приходило бы новых детей в секции тенниса в год 5 тысяч. А их теперь приходит 20 тысяч. Я не знаю, сколько точно, но в разы больше.

Только потому, что одна Элина Свитолина дает результат. Вот он, драйвер, который заставляет родителей принимать решение не в пользу гимнастики или керлинга, а в пользу тенниса. Элина взорвала рынок и дала заработать всем: магазинам экипировок, теннисным клубам. Она дала экономику теннису, рост экономики.

Сегодня Свитолина обыграла Каролину Плишкову на Итоговом турнире WTA.

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Источник — Sport.ua

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