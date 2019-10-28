Итоговый турнир. Халеп стартовала с победы над Андрееску

Сегодня во втором матче первого тура Итогового турнира WTA Симона Халеп встречалась с Бьянкой Андрееску. Румынка одержала победу в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 30 минут.
Фиолетовая группа. Первый тур
Бьянка Андрееску (Канада) – Симона Халеп (Румыния) – 6:3, 6:7 (6), 3:6
Ранее в первом матче Фиолетовой группы Элина Свитолина обыграла Каролину Плишкову.
Источник — Sport.ua
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