Итоговый турнир. Халеп стартовала с победы над Андрееску

по моему проблемы у Тоттенхема а не Баварии))) Не вижу смысла убирать Ковача

Лях, ти kurwa забагато на себе береш, забув як козаки різали голову твоїм пращурам

18:34 — jekаfunny

Ок и есть статистика где Динамо с отрывом на первом месте ?

18:28 — Vyaches Samojlov

Я имел ввиду ПРОБИВАЕМЫЕ клубом, а не зарабатываемые в СВОИ ворота (если что...).