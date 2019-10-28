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Элина СВИТОЛИНА: «Это один из самых длинных тай-брейков в моей карьере»

Элина Свитолина обыграла чешскую теннисистку Каролину Плишкову

  • 28.10.2019 16:09
  • 903 просмотра
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Это один из самых длинных тай-брейков в моей карьере»
© Twitter. Элина Свитолина
Украинcкая теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на Итоговом турнире WTA в Китае, обыграв чешскую теннисистку Каролину Плишкову в двух сетах. Прошлогодняя чемпионка прокомментировал стартовую игру соревнований так:
 
«Это был, вероятно, один из самых длинных тай-брейков (14:12), который я сыграла в своей карьере. Я просто старалась играть очко за очком. Я даже не думала особо о том, что нужно выигрывать, просто старалась играть в свой теннис. Наверное, сет немного затянулся.
 
Мощная подача Плишковой? Я была готовой принимать её мощную подачу, вводить в игру второй мяч, быстро реагировать. Корт был немного медленным, и у меня было чуть больше времени, чтобы принять подачу. Это слегка помогало моему приему сегодня. Я старалась быть сфокусированной на своей игре.
 
Мой статус на турнире? Все еще не могу поверить, что приехала сюда как действующая чемпионка. Это большая удача, что я могу тут играть. Огромная честь, что я могу сражаться с сильнейшими теннисистками на этом турнире».
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 28.10.2019 16:39
    +2
    Молодчинка. Віримо що зможеш захистити звання найсильнішої тенісистки в боротьбі з найкращими
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 28.10.2019 16:39
    +2
    Молодчинка. Віримо що зможеш захистити звання найсильнішої тенісистки в боротьбі з найкращими
    Ссылка
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