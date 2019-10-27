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Элина СВИТОЛИНА: «Недовольна своими выступлениями на мэйджорах»

Украинка – о старте на Итоговом турнире

  • 27.10.2019 14:23
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Элина СВИТОЛИНА: «Недовольна своими выступлениями на мэйджорах»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Элина Свитолина подвела промежуточные итоги сезона накануне старта на Итоговом турнире WTA:

«Определенно, выступление в полуфиналах на Больших Шлемах – это был особенный опыт для меня. Но я, конечно, не довольна результатами. Мне бы хотелось сыграть лучше на мэйджорах. Но это тоже были маленькие положительные шаги, которые я сделала в этом году, - выступить лучше на Больших Шлемах.

В этом году я не завоевала ни одного титула. В Москве я хотела попробовать выиграть трофей. Каждый турнир, на котором я играю, я хочу выиграть. Поэтому я приняла решение там выступить. К сожалению, все не сложилось так, как хотелось. Но это был последний турнир сезона. Это всегда трудно и психологически, и физически. Сейчас я просто стараюсь думать о выступлении в Шэньчжэне на Итоговом турнире. В эту неделю я вхожу в очень позитивном настроении.

Есть ли какие-то отличия между Сингапуром и Шэньчжэнем? Думаю, в игровом плане нет особой разницы. Корты практически такие же, очень похожие, немного другой отскок мяча. Но сам корт и стадион выглядят одинаково. Сами по себе города очень разные, я бы не стала даже сравнивать. Но для каждого игрока все здесь подготовлено идеально. Очень-очень комфортные условия, ты чувствуешь себя здесь хорошо. И это всегда особенные ощущения, когда ты попадаешь в топ-восьмерку, это потрясающе. О погоде особо задумываться не нужно, потому что мы играем в зале, поэтому ничего ни на что не влияет. Но на самом стадионе довольно жарко».

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Источник — Большой теннис Украины

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