Эшли Барти – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 27 октября, состоятся поединки первого тура в Красной группе на Итоговом турнире WTA.
Соревнования одиночного разряда продолжит матч Эшли Барти (Австралия, 1) – Белинда Бенчич (Швейцария, 7). Ориентировочное время начала поединка – 12:00 по Киеву, после встречи Наоми Осака – Петра Квитова.
Ранее девушки не встречались.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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