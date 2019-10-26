Чжухай. Стали известны финалистки турнира

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко сыграет в финале WTA Elite Trophy с Кики Бертенс из Нидерландов. Финал состоится 27 октября в 08:00 по киевскому времени.
Соболенко в полуфинальной встрече выиграла у представительницы Чехии Каролины Муховой — 7:5, 7:6 (7:4). Во втором полуфинале Кики Бертнес в трех сетах обыграла китаянку Чжэн Сайсай со счётом 2:6, 6:3, 6:4.
В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.
Источник — Sport.ua
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