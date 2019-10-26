Леся ЦУРЕНКО: «Чувствовала боль каждый день»

Третья ракетка Украины Леся Цуренко рассказала о травме локтя и о том, какие прогнозы ей давали доктора.

«Ты чувствуешь боль каждый день. Постоянно. Что бы ты ни делал, куда бы ни пошел. Ты проснулась – локоть сразу болит, и так все время. Это было самым мучительным периодом для меня.

Доктор мне сказала, что восстановление после такой травмы занимает от недели до полугода. Я переспросила: «А как это понять?». Она ответила: «Никто не знает. Дальше будет видно», – сказала Цуренко.

ВИДЕО. Цуренко возобновила тренировки после травмы