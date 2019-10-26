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Леся ЦУРЕНКО: «Чувствовала боль каждый день»

Украинская теннисистка – о травме локтя

  • 26.10.2019 14:39
  • 457 просмотров
  • 2 комментария
Леся ЦУРЕНКО: «Чувствовала боль каждый день»
© Инстаграм Леси Цуренко
Третья ракетка Украины Леся Цуренко рассказала о травме локтя и о том, какие прогнозы ей давали доктора.
 
«Ты чувствуешь боль каждый день. Постоянно. Что бы ты ни делал, куда бы ни пошел. Ты проснулась – локоть сразу болит, и так все время. Это было самым мучительным периодом для меня.
 
Доктор мне сказала, что восстановление после такой травмы занимает от недели до полугода. Я переспросила: «А как это понять?». Она ответила: «Никто не знает. Дальше будет видно», – сказала Цуренко.
 

ВИДЕО. Цуренко возобновила тренировки после травмы

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Источник — XSport

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 26.10.2019 15:26
    -2
    Мммммммммм, мне так нравится эта боль, наверное что то не так со мной.
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    Elis
      Elis, 26.10.2019 14:50
    +4
    Ох, бідолашка! Як я тебе розумію!!! Все буде добре! Одужуй, Лесюню!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 26.10.2019 14:50
    +4
    Ох, бідолашка! Як я тебе розумію!!! Все буде добре! Одужуй, Лесюню!
    Ссылка
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